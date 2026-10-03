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Sport

Heroický vzdor českých fotbalistů. O senzační vyrovnání proti šampionům je připravil sudí

ČTK
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Čeští fotbalisté prohráli také třetí utkání v elitní skupině Ligy národů a pod španělským trenérem Santim Deniou stále čekají na první bod. Úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům podlehli v Oviedu 1:3.

Nations League - Group A3 - Spain v Czech Republic
Čeští fotbalisté se radují z gólu RadostyFoto: REUTERS – Vincent West
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Favorita poslal do vedení už v šesté minutě Lamine Yamal a ještě v prvním poločase zvýšil kapitán Rodri. Po změně stran snížil Jiří Sláma, snahu hostů o senzační vyrovnání v 85. minutě prakticky utnulo vyloučení kapitána Ladislava Krejčího. Před vypršením normální hrací doby stanovil konečný výsledek střídající Mikel Merino.

Španělé natáhli svou neporazitelnost na rekordních 41 zápasů. Češi v součtu s nepovedeným vystoupením na světovém šampionátu čekají na vítězství už šest duelů, z toho popáté utrpěli porážku.

V úvodních dvou utkáních pátého ročníku Ligy národů podlehli doma Chorvatům 1:2 a Angličanům v dlouhém oslabení 0:2. Nezvykle dlouhé reprezentační okno zakončí Deniův výběr v úterý v londýnském Wembley proti bronzovému týmu z posledního MS Anglii.

Denia, který dlouhá léta spolupracoval s koučem domácího výběru De la Fuentem, udělal oproti úternímu duelu s Anglií šest změn v sestavě. I do třetího zápasu ve skupině nastoupil jiný brankář, tentokrát debutující Kinský.

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Už po necelé minutě na sebe upozornil Yamal, zakončil však vedle. V šesté minutě se už devatenáctiletý křídelník nemýlil a výstavní ranou z vápna otevřel skóre. Tahoun Barcelony se zapsal mezi střelce i ve třetím duelu v soutěži, v součtu dal čtyři branky.

Lingr po čtvrthodině přestřelil při prvním výpadu českého týmu, z jehož strany to bylo v úvodním dějství vše. Na druhé straně Pedri zamířil do Kinského náruče. Španělé měli drtivou převahu držení míče a v klidu kontrolovali průběh hry.

Ve 33. minutě se po kombinaci propracoval k šanci ve vápně Olmo, jenže Kinský vytáhl jeho ránu na roh. O dvě minuty později podruhé kapituloval. Pedri pronikl do vápna, míč se od českých hráčů odrazil k nabíhajícímu Rodrimu, který neměl složitou práci. V reprezentaci se prosadil poprvé od předloňského osmifinále na ME. Vzápětí Yamal nahrál Baenovi a ten z úhlu nadělal Kinskému potíže.

„Snažili jsme se hrát, být soupeři konkurenceschopní. Španělům je samozřejmě těžké čelit. V prvních minutách jsme možná hráli s až příliš velkým respektem, potom se do vás dají určité pochyby. Ale myslím, že tým v druhém poločase reagoval velice dobře,“ popisoval kouč českého týmu Santi Denia.

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Do druhého poločasu nenastoupili právě Yamal s Baenou. Hned po změně stran se k Lingrovi při závaru před španělskou brankou těsně nedostal míč. V 57. minutě si po Kinském premiéru v české reprezentaci připsal i německý rodák útočník Naderi.

Domácí polevili. V 68. minutě debutující Fernández nedosáhl před odkrytou brankou na Pinovu přihrávku. Minutu nato Sláma po Hložkově pobídce střelou na vzdálenější tyč utkání zdramatizoval. Obránce Jablonce dal ve třetím reprezentačním zápas premiérový gól.

V 72. minutě Lingr zachytil rozehrávku gólmana Rayi a okamžitě vypálil, střela se však do branky nestočila. V 79. minutě hlavičkoval kapitán Krejčí, Rayovi na brankové čáře míč vypadl a dobíhající Naderi ho doklepl do sítě. Gól však neplatil, jelikož řecký sudí odpískal útočný faul.

Kontroverzní verdikt. „Nechci mluvit o výkonu rozhodčích, mohlo to dopadnout trochu jinak,“ dodal Denia.

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Krejčí dostal za protesty žlutou kartu a o necelých šest minut později uviděl druhou, když zbytečně přidržel Fernándeze. Návrat do Španělska, kde působil v dresu Girony, mu tak zhořkl. Češi podruhé za sebou dohrávali v deseti, v úterý proti Anglii byl už v 25. minutě vyloučen záložník Šulc.

O chvíli později střídající Muňoz zakončil těsně vedle. V 89. minutě stanovil konečný výsledek dorážející Merino.

Česko od rozdělení federace v osmi utkáních Španělsko neporazilo a šestkrát mu podlehlo. V samostatné historii prohrálo na jeho půdě všech pět zápasů. Soupeři se znovu utkají na pražské Letné 12. listopadu.

3. kolo fotbalové Ligy národů:

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Skupina A3:

Španělsko - Česko 3:1 (2:0)

Branky: 6. Yamal, 35. Rodri, 89. Merino - 69. Sláma. Rozhodčí: Fotias - Meintanas, Papadakis - Evangelu (video, všichni Řec.). ŽK: López - Ladislav Krejčí II, M. Sadílek, Lingr, Chaloupek, Kinský, Denia (trenér). ČK: 85. Ladislav Krejčí II. Diváci: 28.515.

Španělsko: Raya - Fresneda, Le Normand, Laporte, F. García - Rodri (77. Zubimendi), Pedri (67. Merino) - Yamal (46. Muňoz), Olmo (67. López), Baena (46. Pino) - Fernández. Trenér: De la Fuente.

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Česko: Kinský - Sáček, Chaloupek, Ladislav Krejčí II, Sláma - Macek (56. Červ), Král (73. M. Sadílek) - Radosta (73. Bucha), Ambros (56. Naderi), Lingr - Hložek (87. Vitík). Trenér: Denia.

1.

Španělsko

3

3

0

0

10:4

9

2.

Anglie

3

2

0

1

11:3

6

3.

Chorvatsko

3

1

0

2

3:12

3

4.

Česko

3

0

0

3

2:7

0

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