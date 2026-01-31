Haraslín srazil Duklu a Sparta má tři body, Jablonci stačil jeden gól

Fotbalisté Sparty zahájili ligové jaro výhrou 3:0 na Dukle. Zápas 20. kola rozhodl Lukáš Haraslín, který dal dva góly. Třetí přidal střídající debutant Joao Grimaldo. Letenští si udrželi druhou příčku a minimálně do neděle snížili v neúplné tabulce na čtyři body ztrátu na Slavii, která má k dobru utkání v Pardubicích. Dukla se propadla na poslední příčku, v závěru dohrávala bez Mouhameda Traorého.
Sparta prohrála jediný z dosavadních 22 vzájemných ligových zápasů a Dukla ji doma na Julisce v nejvyšší soutěži porazila jen jednou z 11 utkání. Sparta zvítězila teprve ve třetím z posledních sedmi kol, Dukla vyhrála jediné z minulých 15.
Domácím se uzdravil útočník Pekhart, takže spolu s navrátilcem Hanouskem představili obě nejzkušenější zimní posily. Čermák nastoupil ke svému 100. ligovému duelu. V základní sestavě Sparty sice žádná nová tvář nefigurovala, od začátku se však chopila role favorita. Byla aktivnější, Dukla jen pasivně bránila. Letenští dlouho jen obehrávali její semknuté šiky, do vedení jim pomohl pokutový kop.
Hlavní sudí Radina se šel na pokyn videorozhodčího podívat k monitoru a za Hunalovu ruku po centru Haraslína nařídil penaltu. Míč si vzal sám sparťanský kapitán a poslal ho do horního růžku Matrevicsovy branky. Haraslín tak i čtvrtou penaltu v ligové sezoně proměnil a celkově si do tabulky střelců připsal pátou trefu.
Po přestávce už Sparta nebyla tak aktivní a výsledek byl nadále na vážkách. Pak ale napřáhl Haraslín a byť si gólman na míč sáhl, trefil se do podobného místa jako v prvním poločase a polepšil si na šest gólů v ligové sezoně. Slovenský křídelník zaznamenal v české nejvyšší soutěži pátý zápas s minimálně dvěma brankami, na druhý hattrick ale nedosáhl.
Hosté postupně poslali na hřiště tři zimní posily Irvinga, Grimalda a Sonneho. Duklu v závěru oslabil Traoré, který byl po druhé žluté kartě vyloučen. Výsledek dotvořila spolupráce dvou peruánských reprezentantů, Sonne nahrával a Grimaldo hned při svém debutu v české lize skóroval.
Sparta venku v lize prohrála jediný z posledních šesti zápasů a potřetí po sobě tam zvítězila. Dukla doma vyhrála v jediném z minulých osmi ligových duelů.
Jablonečtí udolali Teplice 1:0. Jediný gól utkání dal ve 20. minutě Lamin Jawo, který rozhodl vzájemný souboj již potřetí za sebou. Domácí dohrávali od 70. minuty bez vyloučeného Nelsona Okekeho. Jablonec porazil v lize Teplice popáté po sobě a upevnil si třetí místo. "Sklářům" patří v neúplné tabulce po druhé prohře z posledních tří kol 10. příčka.
20. kolo první fotbalové ligy:
Dukla Praha - Sparta Praha 0:3 (0:1)
Branky: 24. z pen. a 73. Haraslín, 89. Grimaldo. Rozhodčí: Radina - Hájek, Pečenka - Orel (video). ŽK: Traoré, Hunal, Holoubek (trenér) - Rrahmani, Kadeřábek, Vydra, Kuol. ČK: 79. Traoré. Diváci: 7292.
Dukla: Matrevics - Svozil, Hunal, Traoré - Černák (85. Purzitidis), Hanousek (76. Kozma), Tijani, Čermák (59. Gilbert), Šehovič (59. Velasquez) - Pekhart (76. Kadák), Kreiker. Trenér: Holoubek.
Sparta: Vindahl - Ševínský, Sörensen, Vydra - Kadeřábek (82. Sonne), Kairinen, Mannsverk (72. Irving), Ryneš - Mercado (67. Kuol), Haraslín (82. Grimaldo) - Rrahmani (72. Kuchta). Trenér: Priske.
FK Jablonec - FK Teplice 1:0 (1:0)
Branka: 20. Jawo. Rozhodčí: Wulkan - Vlček, Slavíček - Adámková (video). ŽK: Hollý - Halinský, Jukl. ČK: 70. Okeke (Jablonec). Diváci: 2023.
Jablonec: Hanuš (77. Mihelak) - Cedidla, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Okeke, Sedláček, Polidar - Alégué (72. Nebyla), Zorvan (77. Hollý) - Jawo (88. Puškáč). Trenér: Kozel.
Teplice: Trmal - Audinis (76. Švanda), Halinský, Večerka, Riznič - Kodeš, Jukl - Radosta (83. Kozák), D. Mareček (57. Auta), Krejčí (57. Nyarko) - Pulkrab (57. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.
FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 2:2 (0:1)
Branky: 69. Lehký, 76. Buryán - 16. Hůlka, 74. Lischka. Rozhodčí: Volek - Paták, Antoníček - Černý (video). ŽK: Buryán, Karafiát, Hybš, Lehký - Vondra. Diváci: 1617.
M. Boleslav: Floder - F. Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš - Macek, Langhamer (63. Lehký) - Kolářík (77. Zíka), Ševčík, Šubert (85. Penner) - Buryán. Trenér: Majer.
Bohemians: Reichl - Kukučka, Lischka, Vondra - Kareem, Smrž (80. Ristovski), Hůlka, Havel (80. Kovařík) - Čermák, Pleštil (62. Drchal) - Hilál (62. J. Matoušek). Trenér: Veselý.
Sigma Olomouc - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)
Branka: 51. Kliment. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Kocourek (video). ŽK: Jezierski - Dancák. Diváci: 3688.
Olomouc: Koutný - Slavíček, Sylla, Malý, Sláma - Baráth, Beran - Ghali (73. Šíp), Růsek (90.+3 Jásir), Šturm (83. Elbel) - Kliment (73. Jezierski). Trenér: Janotka.
Hradec: Zadražil - Čihák, Petrášek, Čech - Kučera, Darida, Dancák (65. Mihálik), Horák - Vlkanova (75. Hodek), Trubač (65. Pilař) - Van Buren (61. Regža). Trenér: Horejš.
Tabulka:
1.
Slavia
19
13
6
0
41:16
45
2.
Sparta
20
12
5
3
38:23
41
3.
Jablonec nad Nisou
20
11
5
4
28:20
38
4.
Plzeň
19
9
5
5
35:26
32
5.
Karviná
19
10
2
7
34:30
32
6.
Liberec
19
8
7
4
33:19
31
7.
Olomouc
20
8
6
6
19:17
30
8.
Hradec Králové
20
7
6
7
30:27
27
9.
Zlín
19
7
5
7
26:24
26
10.
Teplice
20
5
6
9
20:26
21
11.
Pardubice
19
5
6
8
25:34
21
12.
Bohemians 1905
20
5
5
10
16:26
20
13.
Mladá Boleslav
20
4
6
10
29:43
18
14.
Ostrava
19
3
5
11
12:25
14
15.
Slovácko
19
3
5
11
11:25
14
16.
Dukla
20
2
8
10
14:30
14
