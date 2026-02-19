Přeskočit na obsah
Benative
19. 2. Patrik
Sport

Hanáky potrápila koncovka. Olomouc remizovala v Konferenční lize s Lausanne

ČTK

Fotbalisté Sigmy Olomouc remizovali v úvodním utkání 1. kola vyřazovací fáze Konferenční ligy s FC Lausanne 1:1. Ve 22. minutě poslal hosty do vedení anglický útočník Nathan Butler-Oyedeji, za domácí vyrovnala v 51. minutě zimní posila ze Slovinska Danijel Šturm.

SIGMA OLOMOUC - LAUSANNE SPORT
Danijel Šturm slaví gól do sítě LausanneFoto: IMAGO
Po přestávce měli Hanáci celou řadu šancí, ale výhru na svoji stranu nestrhli. Odveta se bude hrát příští čtvrtek v Lausanne.

Hanáci se do jarní části některého z evropských pohárů dostali po 34 letech, do vyřazovací fáze prošli z posledního postupového místa.

Hosté od prvních minut potvrzovali roli mírného favorita a také týmu, který má hru postavenou především na ofenzivě. Už ve 3. minutě se po kombinaci před šestnáctkou pokusil vystrašit Koutného Fofana, jenže zamířil vedle.

Sigmu zaměstnávala pečlivá defenziva a směrem dopředu se v úvodu moc neprosazovala. Jednou z mála výjimek byla Beranova střela doprostřed brány, s níž neměl chorvatský gólman Letica problémy.

Když už se zdálo, že Hanáci ustáli náznaky tlaku Lausanne, udeřili hosté po své typické rychlé akci. Janneh vyslal ve 22. minutě do brejku Butlera-Oyedejiho, který si poradil se Slámou a Malým a přesnou střelou k tyči otevřel skóre.

Krátce poté mohl vyrovnat Baráth, po narážečce se dostal ke střele, která rozezvučela tyč. Ve 34. minutě se o slovo přihlásil Šturm, jeho pokus vytáhl zpod břevna Letica. Sigma si v závěru poločasu vypracovala tlak, z něhož vzešla jen série rohových kopů a několik závarů před brankou.

Sigma po přestávce zvýšila aktivitu, krátce po zahájení se blýskl tvrdou střelou střídající Šíp, poté Kliment po rohovém kopu mířil těsně nad břevno. Po ideální přihrávce Klimenta se dostal do velké šance Šturm, jenže z 15 metrů přestřelil.

Domácí se vyrovnání dočkali v 58. minutě. Baráthův pas z hloubi pole našel v brejku Šturma a jeho střela i s přispěním chybujícího gólmana Letici skončila v síti.

Vyrovnání Hanáky povzbudilo k další útočné aktivitě, kterou hýřil zejména střídající Šíp. Dvakrát tvrdě pálil a hlavně střela z 64. minuty měla k druhému gólu velmi blízko, mířila však těsně vedle.

Další možnost promarnil v 76. minutě Růsek, jemuž šanci naservíroval Kliment. Navrátilec z hostování v Jablonci pálil slabě do gólmana. Chvíli poté oslovil opět Kliment Šípa, ale se stejným výsledkem.

V závěru mohl velké ofenzivní úsilí Hanáků korunovat Šturm, v 88. minutě se dostal pár metrů před bránou k míči, jenže do sítě nezamířil.

Úvodní utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Konferenční ligy:

Sigma Olomouc - FC Lausanne 1:1 (0:1)

Branky: 58. Šturm - 22. Butler-Oyedeji. Rozhodčí: Van der Eijk - Bluemink, De Groot - Ruperti (video, všichni Niz.). ŽK: Hadaš, Baráth - Fofana, Lekoueiry, Sow. Diváci: 7467.

Olomouc: Koutný - Hadaš (85. Slavíček), Malý, Sylla, Sláma - Baráth, Beran - Ghali (46. Šíp), Růsek, Šturm - Kliment. Trenér: Janotka.

Lausanne: Letica - Soppy, Mouanga, Sow, Fofana - Custodio (62. Lekoueiry), Roche, Beloko (54. Mollet) - Diakité - Janneh (62. Traoré), Butler-Oyedeji (81. Bergvall). Trenér: Zeidler.

Úvodní utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Konferenční ligy:

Zrinjski Mostar - Crystal Palace 1:1 (0:1). Branky: 55. Abramovič - 44. Sarr.

Kuopio - Lech Poznaň 0:2 (0:2). Branky: 9. Kozubal, 41. Ismaheel. ČK: 12. Luyeye-Lutumba (Kuopio).

Noah - AZ Alkmaar 1:0 (0:0). Branka: 53. Ambarcumjan.

