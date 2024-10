Hadamczik o kauze odměn za zlato: Hráči se mají starat o to, aby hráli hokej

Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik i s odstupem času trvá na tom, že odměny pro členy zlatého týmu, kteří v Praze dobyli titul mistrů světa, byly rozděleny správně.

Ačkoliv někteří z nich dali veřejně najevo, že se jim nepozdává, když šéf českého hokeje slíbil před květnovým turnajem všem hráčům milion korun na hlavu za zlato, ale útočníci Radan Lenc s Michalem Kovařčíkem pak obdrželi jen čtvrtinu, neboť se nedostali na turnajovou soupisku.

Hadamczik se po delší době vyjádřil k nejasnostem ohledně finančních prémií během dnešní tiskové konference v Praze.

Za spoluhráče, kteří nakonec do turnaje MS nezasáhli, orodovali především brankář Petr Mrázek nebo obránce Radko Gudas.

Kabina trvala na tom, že si navýšené prémie zaslouží všichni, včetně početného realizačního štábu a konče náhradníky mimo soupisku. Podle Hadamczika však bylo vše od začátku nastavené jasně.

"Žádná kauza nebyla. Hráči mají hrát hokej a mají se starat o to, aby hráli. Tak to dělají i v NHL, k takovým věcem se nemají vyjadřovat. Vím, že máme demokracii, ale každý má nějaké pravomoce. Jestliže jde prezident svazu do kabiny a řekne 'pánové, navyšujeme prémie, budete mít milion za titul, za druhé místo 750 tisíc, za třetí 500 tisíc a za čtvrté tuším 350 tisíc', tak všichni to dostali. 'Všichni' pro mě znamená ti, kteří měli právo zasáhnout do hry během mistrovství světa," uvedl Hadamczik.

"Léta jsem národní tým trénoval a vždy minimálně třem hráčům řeknete, že nebudou napsaní na soupisce, a pokud přijedou hráči z NHL, tak že pojedou domů. Hráči to respektují a že by někdo řekl 'co mi za to dáš', to se nikdy nestalo," doplnil Hadamczik, jenž vedl reprezentační A-tým v letech 2005 až 2008 a 2010 až 2014.

Má za to, že splnil přesně to, co slíbil. "Jestliže soupiska čítala 26 hráčů, tak 26 hráčů včetně Jana Ščotky, který nastoupil jen do posledního utkání, dostalo milion korun. Myslím, že svaz by měl spíš dostat uznání za to, jak se k tomu postavil. Proto to jako žádnou kauzu neberu. Slovo, které jsem dal, tak jsem s výkonným výborem pak projednal a splnil. Víc k tomu není co komentovat," řekl.

"Navíc Jarda Jágr tehdy na výkonném výboru vystoupil a řekl, abychom udělali při MS v domácím prostředí výjimku a odměnili ty, kteří zůstali u týmu, a dali jim 250 tisíc. Radan Lenc a Michal Kovařčík tam zůstali. I když nemuseli, u týmu chtěli zůstat. Oba ti kluci dostali za to, že byli součástí týmu - i když nemohli hrát a zůstali tam na vlastní žádost - každý po 250 tisících. Proto myslím, že svaz splnil veškeré dohodnuté podmínky," připomněl Hadamczik.

Hráče chce navíc odměnit hodinkami z limitované série od společnosti Prim.

"Ty hodinky jsou nad rámec všeho. Dostali jsme je zhruba před deseti dny. Na zadní straně hodinek je jméno hráče, informace o tom, že je mistrem světa, zepředu je trikolora a další detaily. Myslím, že svaz se k tomu všemu náležitě postavil, protože si vážíme výsledku, jehož hráči dosáhli. Takže nemluvme o kauze, když někdo řekl slovo 'všichni'. Kdyby tam stály dvě uklízečky v rohu, tak by se do toho také započítávaly? Všichni znamená hráči na soupisce mistrů světa," zdůraznil na závěr Hadamczik.