Mizérii má pomoct utnout i podpora Haalanda. Brunes popsal, jak ho život v Česku zaskočil

Norský fotbalista Sparty Jonatan Brunes vzpomíná v dobrém na angažmá v Lilleströmu, s nímž se Pražané utkají ve čtvrtek v Evropské lize. Šestadvacetiletý útočník čeká už jedenáct soutěžních zápasů na vstřelený gól a na tiskové konferenci s humorem prohlásil, že si branky šetří právě proti bývalému zaměstnavateli.
Brunes působil v Lilleströmu v letech 2020 a 2021. "Bylo to tam pro mě příjemné období, i když jsem tam toho moc nenahrál. Hodně jsem se tam ale naučil, byl jsem dost mladý, bylo mi devatenáct nebo dvacet. Napsal mi jejich útočník Thomas (Olsen), jestli se přijdu podívat na jejich odpolední trénink. Pořád jsem tam v kontaktu s několika lidmi z klubu. Mám na Lilleström příjemné vzpomínky," řekl rodák z Bryne.
Do Sparty přišel z Čenstochové koncem července za téměř šest milionů eur (146 milionů korun) jako nejdražší posila v klubové historii. Hned v prvním soutěžním zápase proti Zlínu skóroval, v následujících jedenácti duelech se už ale mezi střelce nezapsal a zaznamenal jen dvě asistence. Dvakrát se prosadil jen v přípravném utkání s druholigovou Jihlavou. "Přesně to v posledních zápasech dělám, šetřím si góly a čekám. Pak najednou přijdou," uvedl Brunes.
Navzdory tomu, že jeho výkony jsou zatím za očekáváním, si angažmá v Praze užívá. "Minulý týden jsem mluvil s rodinou a nejbližšími lidmi. Říkal jsem jim, že i když jsem dlouho nedal gól, tak jsem tu pořád šťastný a život v Praze miluju. Doufám, že tu zůstanu co nejdéle, to myslím upřímně. Chci splatit důvěru fanoušků, realizačního týmu a spoluhráčů góly. Snad už přijdou zítra," prohlásil bratranec hvězdného útočníka Manchesteru City Erlinga Haalanda.
Překvapilo ho, jaký zvuk Sparta v Česku má. "Věděl jsem, že je to velký klub, ale netušil jsem, jak moc. Město jsem předtím nenavštívil, je skvělé. Má dobré restaurace, kavárny. Hodně se zamlouvá i mým návštěvám. Celkově mě lidé tady navštěvují mnohem častěji než v Čenstochové," řekl Brunes.
Během podzimní reprezentační pauzy v rodné zemi rybařil. "Dlouho jsem to plánoval. Nebylo to kvůli tomu, že jsem dlouho neskóroval a potřeboval jsem si vyčistit hlavu. Chtěl jsem na chvíli pryč z Prahy. Je to velké město a je příjemné udělat změnu, být na chatě a rybařit," uvedl někdejší útočník Lovaně.
Ve Spartě má i další norské spoluhráče: stopera Tobiase Guddala a záložníka Siverta Mannsverka. "Obvykle během zápasu s Tobym mluvíme norsky, řešíme standardky apod. To zítra nebudeme moct dělat. Pro mě, Tobbyho a Siverta to bude pěkný zápas. Chceme vyhrát. Postaví se proti sobě dva ofenzivní týmy," řekl Brunes.
Díky jeho působení se nyní do Prahy upřely i zraky jedné z momentálně největších postav světového fotbalu Erlinga Haalanda. Norský kanonýr v rozhovoru pro CANAL+ Sport prozradil, že svého bratrance povzbuzuje, pozorně sleduje dění v pražském klubu a přiznal, že by se do české metropole rád osobně vypravil.
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