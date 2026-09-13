Grandiozní střídání. Rybakinová zničila nadvládu Sabalenkové, teď ji sesadí i z trůnu

Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé US Open. Ve finále v New Yorku porazila šampionku posledních dvou ročníků Bělorusku Arynu Sabalenkovou 6:4, 5:7, 6:2, získala druhý grandslamový titul v sezoně a třetí v kariéře.
Sedmadvacetiletá Rybakinová, která v pondělí vystřídá Sabalenkovou i v čele světového žebříčku, zdolala o rok starší soupeřku po dvou hodinách a 21 minutách hry. Letos nad ní zvítězila i ve finále Australian Open (6:4, 4:6, 6:4) a bilanci vzájemných zápasů upravila na 8:10. Moskevská rodačka má ještě ve sbírce triumf z Wimbledonu z roku 2022.
"Upřímně teď těžko hledám slova. Nečekala jsem, že by se na tomto turnaji něco takového stalo. Trochu jsem se potýkala se zraněním, ale nakonec se to nějak sešlo dohromady," řekla při proslovu na kurtu Rybakinová. "Jezdím sem už deset let a nikdy jsme zde nebyla úspěšná. Nikdy jsem se ničemu takovému ani nepřiblížila. Je to úžasné. Začínám New York milovat víc a víc," uvedla Rybakinová.
Rybakinové pomohlo ve finále 36 vítězných míčů, měla i menší poměr nevynucených chyb (24:35). Vypracovala si 12 brejkbolů, proměnila tři. O servis přišla jen jednou.
Sabalenková, která se do finále US Open probojovala počtvrté za sebou, prohrála na newyorském betonu po 20 zápasech. Čtvrtfinálová přemožitelka Lindy Noskové přišla o šanci získat pátou grandslamovou trofej.
"Poslední, co bych teď chtěla, je mít proslov. Jsem zklamaná, ale Jeleně moc gratuluji. Prožívá úžasný rok," řekla Sabalenková. "Cítím se tu opravdu jako doma a nemůžu se dočkat, až se sem příští rok vrátím. Přála bych si, abych dnes podala o trochu lepší výkon, ale věřím, že to přijde zase za rok," podotkla.
Rybakinová měla do utkání lepší vstup a první set získala před zraky tenisových, sportovních i filmových hvězd za 44 minut. Moskevská rodačka nečelila jedinému brejkbolu, naopak se jí dařilo dostávat Sabalenkovou pod tlak. První tři šance na brejk si vypracovala už ve třetí hře, Běloruska je ale ještě odvrátila.
Jinak tomu už bylo za stavu 2:2, kdy se Rybakinová dostala na příjmu znovu do vedení 40:30 a brejkbol využila. Sabalenková odpálila vzteky míček do tribun, za což dostala varování. Rybakinová poté sadu dopodávala.
Také ve druhém dějství mohla svěřenkyně trenéra Stefana Vukova získat brejk jako první. Další dvě šance měla ve třetí hře, ale nevyužila je. V koncovce tak přišly příležitosti i pro Sabalenkovou. Za stavu 5:4 měla dva setboly, v obou případech ještě zahrála míček do autu. Ve 12. hře dostala další možnost, tu už proměnila a vývoj srovnala.
Pojedenácté z 18 vzájemných zápasů tak mezi oběma teniskami rozhodl až třetí set. V něm se Rybakinová nenechala rozhodit, opět byla precizní na servisu a po brejku utekla do vedení 3:1. Poté, co Sabalenková přišla o podání i v sedmé hře a ztrácela už 2:5, následně za stavu 0:30 signalizovala týmu, že v obrat nevěří. Rybakinová si sice závěrečný game lehce zkomplikovala dvěma dvojchybami, nakonec ale finále uzavřela esem, celkově dvanáctým v zápase.
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