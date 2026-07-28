Golfista Mrůzek byl v Kuřimi patnáctý o deset ran za vítězným Albersem

Česká golfová jednička Filip Mrůzek obsadil na turnaji druhé nejvyšší evropské série HotelPlanner Tour v Kuřimi patnácté místo. Domácí profesionál při triumfu Němce Antona Alberse zahrál v posledním kole 69 ran (-2) a pohoršil si o čtyři pozice oproti sobotnímu pořadí. S celkovým skóre -10 zaostal za vítězem o deset ran.
"Minus deset ran celkově není špatné skóre. Minus dva a půl rány na kolo je takový hezký průměr, který letos plus minus držím. Dělené 15. místo, velmi dobrý turnaj," citoval Mrůzka server GolfExtra.cz.
"Dnes jsem nevyužil šance, které jsem mohl využít, takže to kolo mělo být asi nižší, ale zase jsem předvedl dobrý závěr. Když jsi trpělivý, vždycky ti to ta hra na konec nějak vrátí. A o víkendu jsem tu měl dobré závěry," pokračoval čtyřiatřicetiletý hráč, který v polovině června v Rakousku vyhrál turnaj HotelPlanner Tour jako druhý český golfista po Ondřeji Lieserovi a dnes si připsal čtvrtý výsledek v Top 15 v sezoně.
Další domácí hráč Tobias Brejník obsadil 36. místo a byl nejlepším amatérem ve startovním poli. Sedmnáctiletý golfista za vítězem zaostal o 15 úderů. Zbývající český účastník finálového programu a další amatér Maxmilián Jelínek se umístil na 54. pozici, turnaj dokončil v paru (284 ran).
Albers triumfoval s náskokem dvou ran na Američana Alexe Goffa a Japonce Tacunoriho Šogendžiho a připsal si na okruhu první titul v kariéře.
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