Restaurace fotbalové hvězdy náhle zkrachovala, zaměstnanci dostali výpověď textovkou

Sen legendy anglického fotbalu skončil. Restaurace, kterou spoluvlastnil bývalý záložník Manchesteru United Ryan Giggs, ze dne na den ukončila provoz.

Restaurace George’s Dining Room and Bar v manchesterské čtvrti Worsley, jejím spolumajitel byl i 51letý Giggs, nečekaně ukončila svůj provoz. Zaměstnanci byli o uzavření podniku informováni prostřednictvím textové zprávy. To je podle listu The Sun naprosto šokovalo.

Podnik, který bývalý záložník Manchesteru United otevřel v roce 2014 se svými přáteli ze školy, oznámil konec provozu s okamžitou platností. Ještě v pátek večer visel na dveřích nápis, že je restaurace zavřená na víkend "z nepředvídatelných důvodů".

Nicméně následné sms zprávy od vedení zaměstnancům potvrdily, že restaurace definitivně končí.

Podle informací Manchester Evening News textovky obsahovaly oznámení: "S těžkým srdcem musíme oznámit, že nemáme jinou možnost, než okamžitě uzavřít George’s." Jako důvod byla uvedena výrazná ztráta zákazníků, neúnosné provozní náklady a krize životních nákladů.

Zaměstnanci dostali slib, že obdrží všechny nevyplacené mzdy a odstupné. Jeden z nich pro lokální deník uvedl: "Přišlo to úplně z ničeho nic. Měli jsme dnes normálně pracovat a pak nám přišla tahle zpráva. Jsme úplně v šoku."

Když Giggs podnik otevíral, popisoval ho jako splnění celoživotního snu mít vlastní restauraci s přáteli z dětství. Při slavnostním otevření nechyběli ani jeho bývalí spoluhráči z Manchesteru United Bryan Robson, Nicky Butt či Gary Neville.

V roce 2015 restaurace prošla rekonstrukcí a přibylo nové venkovní posezení. Mezitím se Giggs pustil do dalších podnikatelských projektů.

Společně s Garym Nevillem založil GG Hospitality Group, která stojí za Hotel Football u Old Trafford a luxusním Stock Exchange Hotel v centru Manchesteru.

Giggs se v posledních měsících více angažuje také ve fotbalovém celku Salford City FC, kde se stal spolumajitelem spolu s bývalými spoluhráči Nevillem, Scholesem, Buttem, Beckhamem a investorem Philem Nevillem.

Vedle role sportovního ředitele se nyní zapojuje i do dění u prvního týmu a často se objevuje po boku trenéra Karla Robinsona na lavičce týmu čtvrté nejvyšší anglické soutěže.