Friis pod tlakem, "příšerný výkon" už Spartě neprojde. Gólové monstrum dokáže trestat

Klíčové otázky před sobotním derby pražských "S": uzdraví se Spartě její Robben? Bude mít slávistický Haaland střeleckou slinu? A najde Priskeho nástupce konečně recept na těžší soupeře?

Mega hit na Letné už nebude mít mistrovský náboj, neboť slávisté mají primát na 99,9 % zajištěný, byť kouč Trpišovský opakuje, že titul ještě v únoru nikdo nezískal. Přesto toho bude na Letné v sázce hodně.

Zaprvé: Nemusíme si říkat, co znamená pro oba rivaly skalp toho druhého. Vítězové jsou králové, poražení chodí kanály.

Zadruhé: Sparta si nemůže sebemenší škobrtnutí v dostizích o druhé místo s Viktorií Plzeň dovolit. Jinak nebude mít možnost aspoň z předkola usilovat o postup do hlavní soutěže Ligy mistrů, ve které chce být každý rok.

Zatřetí: Slávisté se už musí připravovat na základní část Ligy mistrů. Derby má jako jeden z mála zápasů v domácí lize punc evropské úrovně. A tak sešívaní mohou v letenské aréně začít pracovat na tom, aby dokázali vyhrát duely, ve kterých jsou chváleni za hru, ovšem ze hřiště odcházejí poražení. Jako tomu bylo v utkáních s Barcelonou, Interem Milán, Borussií Dortmund nebo nedávno s Bilbaem či Eintrachtem Frankfurt.

Rámcové karty tedy máme rozdány a můžeme se pustit do toho, co rozhodne největší tuzemský fotbalový svátek.

Monstrum Chorý

Dáme přednost hostím. Ti dorazí do sparťanské jámy lvové v báječné náladě. Podzim sice završili fackou na teplických Stínadlech, ale přes Vánoce se z ní vzpamatovali a opět najeli na vítěznou vlnu. Jarní bilance je vskutku zářivá: 5 zápasů, 5 výher, 9 vstřelených gólů, žádný inkasovaný.

Jenže na trávníku to tak jednoznačné nebylo. A zápasy v Soluni a s Malmö také ukázaly, že hra ještě není zcela evropsky vyleštěná.

V Řecku pohřbily naděje na postup do play off nezajištěná přihrávka za obranu ve spolupráci s bráněním ze špatné strany a ztráta míče při konstruktivním založení útoku před vlastním pokutovým územím.

Souboj v Edenu se švédským sokem červenobílí zremizovali kvůli dvakrát zpackané rozehrávce v nebezpečné blízkosti brány. Podobné excesy by Sparta s velkou pravděpodobností také potrestala.

Že si to Jindřich Trpišovský uvědomuje, prokázal ve šlágru ve Štruncových sadech.

Mužstvu naordinoval přechod do útoku s pomocí delších přihrávek, které minimalizovaly riziko osudových ztrát. Sázka na větší bezpečnost měla úspěch. Sešívaní si ze západní fronty odvezli domů po výhře 3:1 de facto mistrovskou pečeť.

Není důvod si myslet, že Slavia bude volit pro střet se Spartou v jejím království odlišnou strategii. Nemá proč riskovat. Ani plichta ji nemůže uškodit. Naopak.

Navíc není tajemstvím, že Letenským víc sedí fotbal na kontry, neboť na dobývání pevnějšího bloku nemají dost nacvičených týmových kombinací. Tak proč by se reprezentanti z Edenu hnali do vysokého presinku s vysokým postavení defenzivní linie?

V ofenzivě pak budou chtít být produktivní jako v Plzni. Efektivitu, a nejen v utkání s viktoriány, pomohl slávistům vylepšit Tomáš Chorý.

Jakmile gólové monstrum vleze na zelené jeviště, nezná bratra. Do všeho jde po hlavě, na hraně sebeobětování a leckdy i za mantinely pravidel.

"Je to typ hráče, kterého radši chcete mít v týmu, než abyste nastupovali proti němu," notují si jeho spoluhráči a protivníci s nimi souhlasí.

Góly nejsou náhoda

Ale i ti, co Chorého nemilují, mu musí přiznat značnou dávku pracovitosti. Čahoun nešetří sprintem při napadání, návratech nebo při nábězích za obranu. Nejde o devítku, která by byla zapikolovaná ve vápně a čekala, až se balon snese k jejím nohám.

"Celý život ho jako trenér nějak vnímám, ale až v osobní zkušenosti vidím, že je o dost lepší, než jsem si myslel. Jeho přínos pro tým je obrovský," konstatoval Jindřich Trpišovský.

Proč ho však především angažoval? Protože na počet šancí, které si slávisté vypracovali, bylo málo těch proměněných.

Chorý s tím pomohl zamávat k lepšímu. V červenobílých barvách zatím nasbíral 35 startů, v nichž nasázel 16 branek. A účet vyšperkoval 4 asistencemi. Na jeden zásah potřebuje v Edenu 141 minut, kdežto v Plzni to dělalo 193.

V Evropské lize se sám postaral o více než polovinu vstřelených gólů. Dal 4 z celkových 7 branek. V Chance Lize se trefil 10x (Slavia celkově 50x) a připojil 3 asistence, což je také slušný podíl na týmové produktivitě.

Budiž to důkaz, že Chorý si umí před bránou soupeře hledat neustále volný prostor pro zakončení. Nestojí na jednom fleku, ale pořád manévruje tak, aby byl ve správný čas na správném místě.

Proto mohl vyplavat v Plzni zcela osamocený v ideální palebné pozici v oblasti před malým vápnem a otevřít skóre. Na rozdíl od viktoriánských strážců totiž dříve pochopil, kam má co nejrychleji pádit.

Bylo by však chybou, kdyby se slávisté spoléhali pouze na jeho střelecké dárky. Top týmy mají brankovou potenci rozloženou do více zdrojů. Aby když je jeden střelec zraněný, dobře pokrytý anebo nemá zrovna svůj den, ho zastoupili jiní.

Jakmile se to neděje, nastává sešup. Pro dokreslení příběh Manchesteru City. V minulém ročníku Premier League ho góly táhnul Erling Haaland (27 branek). Ale slušně mu sekundovali i Foden (19) a Álvarez (11).

V téhle sezoně elitní anglické soutěže norský zabiják nepřestal pálit ostrými (zatím 20 tref), pomocníci za ním však zaostávají - Foden 7 gólů, Gvardiol 5.

Jde o jednu z příčin pádu Citizens z výsluní na 4. místo v tabulce bez reálné naděje na obhajobu titulu.

Nepřesvědčivý Friis

Elegantně jsme tím přešli ke Spartě, protože tu trápí přílišná závislost na Lukáši Haraslínovi. Slovenský ofenzivní technik je aktuálně největším drahokamem sparťanské ofenzivy. Ne že by jím v mistrovských sezonách nebyl, ale nyní jeho význam ještě narostl.

Když to malinko přifoukneme, tak protivníkům Sparty stačí ubránit šikovné křídlo hrající přes nohu a rázem rudé mašině dochází v závěrečné třetině hřiště pára. Pomineme-li standardní situace.

Přestože Haraslín promarodil v tomhle fotbalovém roce vinou opakovaných poranění zadního stehenního svalu už přes 100 dní, stejně vstřelil v lize nejvíce gólů (8) ze sparťanského kádru (Olatunji 7, Rrahmani 4, Vitík 4, Krasniqi 4, Kuchta po návratu z Dánska 3).

Veljko Birmančevič, který dříve držel s Haraslínem útočnou basu a poslední mistrovský titul pomohl vystřelit 14 góly a 10 asistencemi, se ocitl na Letné v nesnázích, čemuž odpovídají pouhé 4 zásahy.

Haraslínův vliv názorně ilustroval zápas v Karviné. Nebýt rodáka z Bratislavy, útok hostí by neexistoval. Jedině jeho premiérový hattrick pomohl sparťanům otočit výsledek z 0:2 na 3:2 a odvrátit blamáž.

Jenže co bude se Spartou, která jede na jaře zatím také bodově naplno, až se obránci nebudou chovat tak naivně jako karvinští beci a nespolknou na první dobrou pověstnou zasekávačku Arjena Robbena do protipohybu s následným obstřelem ke vzdálenější tyči v provedení slovenské hvězdy?

Anebo co se stane, když Haraslín nebude moci proti Slavii nastoupit, respektive zdravotní stav mu dovolí odehrát jen menší pasáž?

Trenér Lars Friis na to musí dát pádnou odpověď. Další trápení, jaké velkoklub předvedl v Olomouci, by už příznivci sotva vydýchali. "Byl to příšerný výkon," ohodnotil sám dánský kouč kvalitu hry, za kterou zodpovídá.

Sportovní ředitel Tomáš Rosický sice čerstvě v podcastu Livesportu ujistil, že Friis má nadále důvěru vedení, ale dodal: "Samozřejmě Lars taky musí ukázat, že může být dlouhodobým trenérem Sparty."

Aby jím mohl být, má za povinnost jednoznačně přehrávat soupeře typu Karviné, Dukly či Českých Budějovic a přidávat výhry z těžkých zápasů.

Friis dosud nenabídl ani jedno. V Lize mistrů dostal od větších vah herně i výsledkově naloženo a v české lize na podzim podlehl Viktorii Plzeň i Slavii.

Je na něm, aby s tím v sobotu zatočil. Intenzivní slávistický fotbal donutí hrát sparťany rychleji než na Hané, ale zbytek musí vymyslet a zrealizovat on.