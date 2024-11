Friis a rezignace? Takhle to nedělám, každý den odvádím 100 procent, řekl kouč

Dánský trenér fotbalistů Sparty Lars Friis po historickém debaklu 0:6 s Atléticem Madrid na Letné neuvažuje o rezignaci. Prohlásil to na tiskové konferenci po pátém utkání ligové fáze Ligy mistrů.

Pražané vyrovnali svoji nejvyšší porážku v evropských pohárech. Stejným poměrem prohráli na hřišti Leedsu v prosinci 1970 v dnes již neexistujícím Veletržním poháru.

"Vůbec nepřemýšlím nad rezignací. Nemám to v povaze, takhle to nedělám. Každý den odvádím 100 procent. Dokud bude klub přesvědčený o tom, že má práce jde správným směrem, stoprocentně tu budu. Mým největším cílem je nyní to, abychom překonali období, jímž si teď procházíme. To je má největší ambice. Vůbec nad rezignací neuvažuju," prohlásil osmačtyřicetiletý Friis.

"Všichni se cítíme zodpovědní za porážku. Rozdíl byl až příliš velký. Udělali jsme velké chyby. Potrestali nás ze svých předností. Chyby, kterých jsme se dopustili dnes, jsme v předešlých zápasech neviděli. V nich jsme udělali zase jiné chyby. Dnes nás Atlético potrestalo také proto, že je to prvotřídní soupeř, což neomlouvá naše chyby. Dopustili jsme se individuálních chyb, špatně jsme přihrávali, potrestali nás z protiútoků. Musíme to samozřejmě napravit," uvedl Friis.

Aktuálně třetí mužstvo španělské ligy vysoce ocenil. "Mají skvělou rozehrávku, jsou stavěni na Ligu mistrů. Jsou to jedni z favoritů na celkové vítězství? Po dnešku bych rád řekl, že ano. Dovedou se přizpůsobit různým fázím zápasu, někdy vyčkávají na soupeře, jindy zase útočí ve velkém počtu hráčů. Jsou komplexní, byla to pro nás lekce. Udělali jsme hodně chyb, ale potkali jsme špičkové hráče. Když narazíte na tým jako Atlético, nemůžete se dopustit takových chyb, jelikož pak to dopadne takhle," konstatoval Friis.

Vedle historického debaklu utrpěla Sparta i citelnou ztrátu v podobě zranění Lukáše Haraslína.

Klíčový křídelník si už v 25. minutě poranil zadní stehenní sval. Do hry se přitom slovenský reprezentant vrátil přesně po měsíci teprve v sobotním utkání s Teplicemi.

"Nevím, jak na tom je. Viděl jsem, jak je hodně smutný z toho, že nemůže pomoct týmu. Podruhé v krátké době se zranil. Nemám aktuální informace o jeho stavu, ale nevypadá to dobře," řekl bývalý kouč Viborgu a Aalborgu.

Haraslín rozšířil už tak početnou marodku, na níž jsou mimo jiné Veljko Birmančevič, Elias Cobbaut, Imanol García, Ángelo Preciado, Asger Sörensen a Jaroslav Zelený.

"Hledáme příčinu (tolika zraněných), protože neděláme nic jinak. Někteří zranění, jako třeba dnes Šulo (Haraslín), neustále nastupují i za národní týmy a možná se nedočkali odpočinku, který měli mít. Je to ten důvod? Není to jen o nás. Když se podíváme po Evropě, i další soupeři jsou na tom podobně," mínil Friis.

"Zabýváme se tím, jestli můžeme něco změnit, jestli děláme něco špatně na trénincích. Musíme také hráče nechat odpočívat. Myslím si, že se nám v tom poměrně dařilo, vyhýbali jsme se tak zraněním. Nedokážu odpovědět, co je příčinou takového počtu zraněných, ale děláme vše pro to, abychom našli odpověď," řekl Friis.

V červnu povýšil z pozice asistenta na hlavního trenéra poté, co Brian Priske odešel do Feyenoordu Rotterdam. Na hřišti nizozemského klubu se Letenští představí v příštím kole "milionářské" soutěže. Friis a Priske společně dovedli Pražany ke dvěma titulům za sebou, v minulé sezoně k tomu navíc přidali triumf v domácím poháru a postup do osmifinále Evropské ligy.

Friis v této sezoně dovedl Spartu po 19 letech do LM. V úvodních dvou kolech nového formátu soutěže získali Pražané čtyři body, další tři zápasy prohráli. Debakl utrpěli také na stadionu Manchesteru City, kde prohráli 0:5. Vyšší pohárovou prohru než dnes Sparta si z českých mužstev připsala jen Slavia, která v říjnu 2007 podlehla v Lize mistrů Arsenalu na jeho stadionu 0:7.

Úřadujícím českým mistrům se dlouhodobě nedaří, z posledních 12 soutěžních zápasů vyhráli jen dva. V české lize klesli až na čtvrté místo se ztrátou 14 bodů na suverénního odvěkého rivala Slavii.