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Sport

Francie proti Belgii čekala na gól 88 minut, Italové smetli Turecko

ČTK
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Francie ve fotbalové Lize národů vyhrála 1:0 v Belgii, jedinou branku vstřelil v 88. minutě Michael Olise. Ve druhém utkání skupiny A1 Itálie díky vydařenému prvnímu poločasu zvítězila 4:1 v Turecku.

UEFA Nations League - Group A1 - Belgium v France
Radost fotbalistů FrancieFoto: REUTERS – Omar Havana
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Belgie s Francií úvodní kolo vyhrály, dnes nabídly divákům duel s minimem gólových šancí. Čekání na branku ukončil až v 88. minutě Olise, který převzal míč na vlastní polovině a individuální akci zakončil přesnou střelou k tyči. Trenér Zidane tak zvládl i druhý zápas na lavičce francouzské reprezentace, jeho protějšek Van Bommel poprvé neuspěl.

Italové rozhodli o vítězství už v prvním poločase, který vyhráli 3:0. Krátce po změně stran snížil Yilmaz, brzy ale hostům vrátil tříbrankové vedení Francesco Esposito. Jednadvacetiletý útočník Interu Milán nastoupil po boku svého staršího bratra Sebastiana, v základní sestavě "Azzurri" se objevila bratrská dvojice po 111 letech.

Italové poprvé bodovali pod staronovým trenérem Mancinim, který je v roce 2021 dovedl k titulu mistrů Evropy. Turecko prohrálo i druhý zápas ve skupině.

Ve skupině B4 je po dvou kolech stoprocentní Švédsko, které zdolalo doma 3:1 Polsko. Na Nygrenův gól odpověděl ještě do poločasu Szymaňski, v 63. minutě ale skóroval po signálu z rohu Ayari a další zásah přidal Gyökeres. O dva body zpět za Seveřany je Bosna a Hercegovina. Balkánský tým vyhrál 4:2 v Rumunsku i díky gólové hlavičce bývalého libereckého záložníka Mahmiče.

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Fotbalová Liga národů - 2. kolo:

Skupina A1:

Brusel: Belgie - Francie 0:1 (0:0)

Branka: 88. Olise.

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Bursa: Turecko - Itálie 1:4 (0:3)

Branky: 47. Yilmaz - 9. Bastoni, 22. Frattesi, 27. Kayode, 51. F. Esposito.

Tabulka:

1.

Francie

2

2

0

0

2:0

6

2.

Itálie

2

1

0

1

4:3

3

3.

Belgie

2

1

0

1

2:1

3

4.

Turecko

2

0

0

2

1:5

0

Skupina B2:

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Tbilisi: Gruzie - Ukrajina 0:0

Belfast: Severní Irsko - Maďarsko 0:0

Tabulka:

1.

Severní Irsko

2

1

1

0

1:0

4


Ukrajina

2

1

1

0

1:0

4

3.

Maďarsko

2

0

1

1

0:1

1


Gruzie

2

0

1

1

0:1

1

Skupina B4:

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Bukurešť: Rumunsko - Bosna a Hercegovina 2:4 (1:3)

Branky: 28. Birligea, 62. Cicaldau - 12. Gigovič, 19. Muharemovič, 40. Tabakovič, 55. Mahmič.

Solna: Švédsko - Polsko 3:1 (1:1)

Branky: 8. Nygren, 63. Ayari, 72. Gyökeres - 43. Szymaňski.

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Tabulka:

1.

Švédsko

2

2

0

0

5:2

6

2.

Bosna a Hercegovina

2

1

1

0

4:2

4

3.

Polsko

2

0

1

1

1:3

1

4.

Rumunsko

2

0

0

2

3:6

0


Skupina C2:

Riga: Lotyšsko - Kypr 0:0

Jerevan: Arménie - Černá Hora 2:3 (1:2)

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Branky: 34. Serobjan, 65. Spercjan - 20. vlastní Pilojan, 38. Krstovič, 89. Latkovič.

Tabulka:

1.

Černá Hora

2

2

0

0

5:3

6

2.

Arménie

2

1

0

1

4:3

3

3.

Kypr

2

0

1

1

1:2

1

4.

Lotyšsko

2

0

1

1

0:2

1

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