Francie proti Belgii čekala na gól 88 minut, Italové smetli Turecko

Francie ve fotbalové Lize národů vyhrála 1:0 v Belgii, jedinou branku vstřelil v 88. minutě Michael Olise. Ve druhém utkání skupiny A1 Itálie díky vydařenému prvnímu poločasu zvítězila 4:1 v Turecku.
Belgie s Francií úvodní kolo vyhrály, dnes nabídly divákům duel s minimem gólových šancí. Čekání na branku ukončil až v 88. minutě Olise, který převzal míč na vlastní polovině a individuální akci zakončil přesnou střelou k tyči. Trenér Zidane tak zvládl i druhý zápas na lavičce francouzské reprezentace, jeho protějšek Van Bommel poprvé neuspěl.
Italové rozhodli o vítězství už v prvním poločase, který vyhráli 3:0. Krátce po změně stran snížil Yilmaz, brzy ale hostům vrátil tříbrankové vedení Francesco Esposito. Jednadvacetiletý útočník Interu Milán nastoupil po boku svého staršího bratra Sebastiana, v základní sestavě "Azzurri" se objevila bratrská dvojice po 111 letech.
Italové poprvé bodovali pod staronovým trenérem Mancinim, který je v roce 2021 dovedl k titulu mistrů Evropy. Turecko prohrálo i druhý zápas ve skupině.
Ve skupině B4 je po dvou kolech stoprocentní Švédsko, které zdolalo doma 3:1 Polsko. Na Nygrenův gól odpověděl ještě do poločasu Szymaňski, v 63. minutě ale skóroval po signálu z rohu Ayari a další zásah přidal Gyökeres. O dva body zpět za Seveřany je Bosna a Hercegovina. Balkánský tým vyhrál 4:2 v Rumunsku i díky gólové hlavičce bývalého libereckého záložníka Mahmiče.
Fotbalová Liga národů - 2. kolo:
Skupina A1:
Brusel: Belgie - Francie 0:1 (0:0)
Branka: 88. Olise.
Bursa: Turecko - Itálie 1:4 (0:3)
Branky: 47. Yilmaz - 9. Bastoni, 22. Frattesi, 27. Kayode, 51. F. Esposito.
Tabulka:
1.
Francie
2
2
0
0
2:0
6
2.
Itálie
2
1
0
1
4:3
3
3.
Belgie
2
1
0
1
2:1
3
4.
Turecko
2
0
0
2
1:5
0
Skupina B2:
Tbilisi: Gruzie - Ukrajina 0:0
Belfast: Severní Irsko - Maďarsko 0:0
Tabulka:
1.
Severní Irsko
2
1
1
0
1:0
4
Ukrajina
2
1
1
0
1:0
4
3.
Maďarsko
2
0
1
1
0:1
1
Gruzie
2
0
1
1
0:1
1
Skupina B4:
Bukurešť: Rumunsko - Bosna a Hercegovina 2:4 (1:3)
Branky: 28. Birligea, 62. Cicaldau - 12. Gigovič, 19. Muharemovič, 40. Tabakovič, 55. Mahmič.
Solna: Švédsko - Polsko 3:1 (1:1)
Branky: 8. Nygren, 63. Ayari, 72. Gyökeres - 43. Szymaňski.
Tabulka:
1.
Švédsko
2
2
0
0
5:2
6
2.
Bosna a Hercegovina
2
1
1
0
4:2
4
3.
Polsko
2
0
1
1
1:3
1
4.
Rumunsko
2
0
0
2
3:6
0
Skupina C2:
Riga: Lotyšsko - Kypr 0:0
Jerevan: Arménie - Černá Hora 2:3 (1:2)
Branky: 34. Serobjan, 65. Spercjan - 20. vlastní Pilojan, 38. Krstovič, 89. Latkovič.
Tabulka:
1.
Černá Hora
2
2
0
0
5:3
6
2.
Arménie
2
1
0
1
4:3
3
3.
Kypr
2
0
1
1
1:2
1
4.
Lotyšsko
2
0
1
1
0:2
1
Firma si zaplatí hackera, aby ji „vykradl“. Co ukázalo 628 takových testů
Etičtí hackeři útočí na firmy s jejich svolením. Jejich data ukazují, kde firmy selhávají.
Takhle to nejde. Jen čekáme, co kdo udělá, zuří kapitán Sparty po další porážce
Hodně rozladěný byl po dnešní porážce 0:1 v dohrávce 5. kola s Karlovými Vary kapitán sparťanských hokejistů Filip Chlapík. Pražané nedokázali ani na druhý pokus doma bodovat. Devětadvacetiletý Chlapík v rozhovoru s novináři připustil, že výkon jeho mužstva nebyl dostačující.
Trump měl nabízet čínskému prezidentovi americké zbraně. Bílý dům tvrzení odmítá
Americký prezident Donald Trump nabízel čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi prodej amerických zbraní. Podle tiskových agentur o nabídce referoval americký velvyslanec v Pekingu David Perdue. Podle něj se tak stalo při Siově návštěvě Washingtonu minulý týden. Trump ale později popřel, že by o věci se Siem mluvil. Bílý dům v pondělí popřel, že by Spojené státy měly v úmyslu prodávat zbraně Číně.
ŽIVĚ Šéfka unijní diplomacie varuje před ruskými hybridními útoky. Rusové ostřelovali Dnipro
Ruský útok na Dnipro si v pondělí vyžádal nejméně tři mrtvé a 12 zraněných, zasaženo bylo také obchodní centrum, informoval šéf Dněpropetrovské oblasti. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová mezitím varovala země EU před dalšími ruskými hybridními útoky. Soul žádá Kyjev o omluvu za zveřejnění citlivých informací o severokorejských zajatcích.
V případě blokády Kaliningradu použijeme vojenskou sílu, hrozí Rusko
Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo NATO, že nezodpovědný přístup aliance vůči Kaliningradské oblasti zvyšuje riziko přímého ozbrojeného střetu. Rusko je podle ambasády připraveno nasadit zbraně k obraně svého území v případě jakýchkoli pokusů zemí NATO o blokádu této oblasti, napsala agentura TASS.