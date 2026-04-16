Fotbalovým světem otřásla šílená nehoda. Bývalou hvězdu Juventusu smetl vlak

Bývalý brankář fotbalového Arsenalu nebo Juventusu Alex Manninger zemřel ve 48 letech při autonehodě v Salcburku. Jeho vůz na přejezdu smetl vlak.
Mimořádný úspěch ve Dvoře Králové. Safari park slaví narození vzácných hyenek
Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem potvrdil, že patří do světové špičky v chovu vzácných šelem. Na začátku dubna se tam narodila čtyři mláďata hyenky hřivnaté – nejmenšího druhu hyen, který se živí termity. Pro evropské zoologické zahrady jde o unikát.
„Nové“ NATO není sci-fi, horečně se jedná. Ve hře je i extrémní varianta
Evropské státy spolu s Kanadou urychleně připravují nouzový plán pro případ, že by Spojené státy vystoupily z NATO nebo se rozhodly nepřijít Evropě na pomoc, píše deník The Wall Street Journal. Cílem je přizpůsobit stávající struktury tak, aby se Evropa dokázala bránit i bez americké podpory.
ŽIVĚ Izrael přes ohlášené mírové rozhovory útočil v Libanonu, zničil strategický most
Dva izraelské údery dnes na jihu Libanonu zcela zničily most přes řeku Lítání u města Kásimíja, který byl posledním mostem spojujícím okresy Súr a Sajdá, píše agentura NNA. Izrael také udeřil na vozidlo na silnici vedoucí z Bejrútu do Damašku, při útoku zahynul jeden člověk. Libanonský prezident Joseph Aún podle agentury AFP zdůraznil, že přímým jednáním s Izraelem by mělo předcházet příměří.
Muchová předvedla skvělý obrat, Nosková totálně zničila Rusku
České tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily na antuce ve Stuttgartu do čtvrtfinále. Muchová porazila v 2. kole po obratu 1:6, 6:3, 6:0 Belgičanku Elise Mertensovou, Nosková deklasovala 6:1, 6:1 žebříčkovou sousedku Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska.
ŽIVĚ Ukrajinská armáda šlape do útoků s roboty, podnikla jich už přes stovku
Ukrajinská armáda podnikla na frontě už více než 100 útoků prostřednictvím pozemních robotů, řekl agentuře AFP zdroj ze společnosti NC-13, která se specializuje na využití těchto bojových strojů a je součástí ukrajinské třetí samostatné útočné brigády. Prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden na síti X oznámil, že výhradně ukrajinské robotické systémy obsadily nepřátelskou pozici.