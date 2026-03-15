Fotbalisté Liberce remizovali 1:1 s Teplicemi, bod jim vystřelil z penalty Rus

Fotbalisté Liberce v 26. kole první ligy remizovali doma 1:1 s Teplicemi. Hosty v severočeském souboji poslal do vedení v 74. minutě střídající útočník Pavel Svatek. V 88. minutě byl vyloučen po druhé žluté kartě Emmanuel Fully a nařízenou penaltu po jeho faulu proměnil další příchozí hráč z lavičky Daniel Rus. Slovan je v neúplné tabulce pátý, "Skláři" zůstávají jedenáctí.
Slovan nezvítězil v lize počtvrté za sebou, teplická série je ještě o zápas delší, z toho ale čtyřikrát svěřenci trenéra Frťaly remizovali. I druhý vzájemný duel v sezoně nejvyšší soutěže skončil 1:1. "Skláři" prohráli jediný z posledních devíti vzájemných ligových duelů, Liberec ale v nejvyšší soutěži třikrát po sobě neporazili.
U Nisy se začalo ve velkém tempu, jako by oba týmy chtěly popřít střelecké trápení z posledních zápasů. Postupně ale přibývaly nedovolené zákroky a hra se rozkouskovala. Sudí Volek od 23. minuty do konce poločasu rozdal hráčům osm žlutých karet, z toho pět jich viděli hosté.
V úvodním dějství měl jedinou gólovou šanci v 28. minutě Auta, jehož střelu na přední tyč skvělým reflexem vyrazil brankář Koubek. Na druhé straně zahrozil jen Krollis nedůraznou hlavičkou po standardní situaci.
Liberec byl po změně stran aktivnější, obraz hry se ale výrazně nezměnil a k vidění byl především velký boj. V 51. minutě se dostal k zakončení hlavou i domácí záložník Hodouš, bránu však netrefil.
Skóre se změnilo až v 74. minutě. Dlouhý nákop se odrazil nabíhajícímu Svatkovi od zad, teplický útočník se pro míč vrátil a i s přispěním N'Guessanovy teče poslal míč ke vzdálenější tyči.
Záhy mohl ze vzduchu odpovědět střídající Mašek, jenže z ideální pozice přestřelil. V 85. minutě teplický brankář Trmal v leže takřka zázračně vykopl Dulayovu tečovanou střelu. Bránící Fully ale současně vysokou nohou nakopl do hlavy Krollise, viděl druhou žlutou kartu a nařízenou penaltu proměnil Rus. Dvacetiletý útočník vstřelil stejně jako o rok starší Svatek premiérový gól v nejvyšší soutěži.
Liberec skóroval po třech ligových zápasech, krátkou přesilovku ale k obratu nezužitkoval. Teplice v lize prohrály jediné z posledních 10 venkovních utkání.
26. kolo první fotbalové ligy:
Slovan Liberec - FK Teplice 1:1 (0:0)
Branky: 89. Rus z pen. - 74. Svatek. Rozhodčí: Volek - Paták, Antoníček - J. Beneš (video). ŽK: Špatenka, Krollis, Stránský, Hampel (trenér brankářů) - Fully, Náprstek, Jukl, L. Mareček, Bílek, Rezek (asistent trenéra). ČK: 88. Fully (Teplice). Diváci: 2630.
Liberec: Koubek - Icha, N'Guessan, Drakpe, Koželuh (78. Letenay) - Stránský (68. Masopust), Diakité - Hodouš (68. Rus), Mahmic (59. Mašek), Špatenka (46. Dulay) - Krollis. Trenér. Kováč.
Trmal - Bílek, Jakubko, Fully, Riznič (61. Švanda) - Radosta, Jukl, L. Mareček, Auta - Náprstek (81. D. Mareček), Zlatohlávek (66. Svatek). Trenér: Frťala.
1.
Slavia
26
19
7
0
58:20
64
2.
Sparta
25
15
6
4
49:28
51
3.
Plzeň
25
13
6
6
45:31
45
4.
Jablonec nad Nisou
26
13
6
7
32:27
45
5.
Liberec
26
10
9
7
38:25
39
6.
Olomouc
25
11
6
8
26:23
39
7.
Hradec Králové
26
10
7
9
35:32
37
8.
Karviná
25
10
2
13
36:42
32
9.
Zlín
26
8
7
11
32:38
31
10.
Pardubice
26
7
8
11
31:44
29
11.
Teplice
26
6
10
10
25:31
28
12.
Bohemians 1905
25
7
6
12
20:30
27
13.
Mladá Boleslav
26
6
9
11
36:49
27
14.
Slovácko
25
5
8
12
20:31
23
15.
Ostrava
26
5
7
14
24:36
22
16.
Dukla
26
3
10
13
16:36
19
