Fotbalisté Jablonce otočili dvojzápas s Varaždínem a prošli do 3. předkola KL

Fotbalisté Jablonce postoupili do 3. předkola Konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě 2. předkola porazili chorvatský Varaždín 2:0 a otočili dvojzápas po úvodní venkovní prohře 2:3. Favorita dnes poslal v 29. minutě do vedení vlastním gólem Roberto Punčec, rozhodující branku pak dal po změně stran Dušan Pavlovič.
Jablonec, který se vrátil do pohárů po pěti letech, zdolal první ze tří překážek na cestě do hlavní fáze Konferenční ligy. Ve 3. předkole se utká s vítězem souboje mezi RFS Riga a Vestri, dvojzápas začne za týden doma.
Významný český moment. Strnad koupil část akcií italské pneumatikárny Pirelli
Český investor Michal Strnad koupil prostřednictvím své společnosti Lumina Crown 14 procent akcií italského výrobce pneumatik Pirelli. Stal se tak třetím největším akcionářem italského podniku, oznámil ve čtvrtek italský mediální zástupce firmy Lumina Crown Piergiorgio Ferrari. Strnadův podnik akcie koupil od čínské společnosti Sinochem, která tak svůj podíl v Pirelli snížila.
Únik čpavku v Ostravě. Hasiči evakuovali budovu Ostravar Arény
V ostravské multifunkční Ostravar Aréně unikl čpavek. Látka ale dosud neunikla mimo budovu. ČTK to ve čtvrtek odpoledne řekl ostravský primátor Jan Dohnal. Lidi z objektu bylo nutné evakuovat. V budově byl přípravný zápas mládežnického hokejového týmu, doplnil primátor. Lidé v okolí jsou informováni o úniku čpavku a instruováni, aby si zavřeli okna.
Odmítla odvysílat Trumpův projev, teď televizi ABC hrozí ztráta licence
Americká televizní síť ABC se ohradila proti hrozbě odebrání vysílacích licencí, což označila za nevídané zastrašování kvůli obsahu, který se nelíbí vládě prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Podle portálu Politico obvinila ABC předsedu americké Federální komise pro spoje (FCC) Brendana Carra z pokusu o cenzuru.
Luxusní dovolená v Dubaji na sekeru? Kde na ni slovenský ministr vzal, není jasné
Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok nejprve vysvětloval svou cestu na závody Formule 1 v Abú Dhabí pracovním jednáním s prezidentem Mezinárodní automobilové federace. Nakonec připustil, že šlo o dovolenou v Dubaji s jeho partnerkou. Sami si na ni prý našetřili. Jenže statisíce uhradili v hotovosti, a to až po svém návratu.
ŽIVĚ Americká armáda znovu udeřila na Írán. Odveta za útok na naše základny, oznámila
Americká armáda v noci na čtvrtek SELČ podnikla další vzdušné útoky na Írán, oznámilo ve čtvrtek podle agentury Reuters oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Označilo je za reakci na to, že se Írán o den dříve pokusil zaútočit na americké vojenské základny na Blízkém východě. Nálety trvaly dvě hodiny a zasáhly desítky cílů, uvedlo také americké velitelství.