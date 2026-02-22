Fotbalisté Bohemians porazili poslední Duklu 1:0, doma vyhráli teprve potřetí

Fotbalisté Bohemians 1905 porazili doma v 23. kole první ligy poslední Duklu 1:0. Jediný gól pražského derby vstřelil ve druhém poločase Aleš Čermák z penalty. "Klokani" v nejvyšší soutěži zvítězili podruhé za sebou a v neúplné tabulce se posunuli na 10. místo.
Dukla nevyhrála 10 kol po sobě, na jaře ještě ani jednou ve čtyřech zápasech neskórovala a zůstala poslední s tříbodovou ztrátou na Ostravu, která má k dobru odpolední zápas s Mladou Boleslaví.
Bohemians byli po minulém kole nejhorším týmem soutěže doma, Dukla zase venku. Domácí tentokrát v Ďolíčku navázali na vítězství z minulého týdne na Slovácku, vyhráli tam teprve potřetí v ligové sezoně a poprvé od poloviny září. Vršovický celek naplno bodoval ve třetím z posledních 15 ligových utkání.
Dukle se rozšířil seznam absencí, trenér Šustr v porovnání se svojí premiérou v minulém kole proti Zlínu (0:0) udělal v základní sestavě pět změn. Domácí byli aktivnější a míč na svých kopačkách drželi výrazně častěji než soupeř. Střílený Matouškův centr vyrazil brankář Bačkovský naštěstí pro Duklu do prostoru, kde nebyl nikdo z útočících hráčů. "Klokani" se dožadovali penalty poté, co se Čermákův centr nejspíš otřel o Traorého ruku, rozhodčí Berka ale okamžitě ukázal, že na pokutový kop to bylo málo.
Po dalším centru Aleše Čermáka musel Bačkovský skočit k tyči, aby míč vyrazil na roh. Dukla poprvé zahrozila až deset minut před přestávkou, po Gilbertově přihrávce se Marcel Čermák trefil do boční sítě.
Vršovičtí začali aktivně také druhý poločas. Smrž zdálky přesně vypálil a gólman měl plné ruce práce, aby jeho ránu vytěsnil na roh. Domácím pak pomohl hostující Černák, který v šestnáctce nesmyslně udeřil do obličeje Sakalu. Sudí Berka se šel na pokyn videorozhodčího podívat k monitoru a nařídil pokutový kop. Míč si vzal Aleš Čermák, při exekuci si poskočil ve stylu Itala Jorginha a poslal míč po zemi přesně k tyči. V ligovém ročníku si připsal třetí gól, jednou trefou přispěl i k výhře 2:0 ve vzájemném podzimním utkání na Julisce. Zároveň se osamostatnil v čele klubové tabulky střelců.
Trenér Šustr začal na hřiště posílat další ofenzivní hráče a hosté se snažili více útočit. K vyrovnání se však nedopracovali a potvrdili, že se 14 vstřelenými brankami mají nejhorší útok soutěže. Bohemians nebodovali v jediném z posledních osmi vzájemných ligových zápasů a třikrát po sobě Duklu zdolali.
"Klokani" prohráli v lize jediné z dosavadních 10 domácích utkání s dejvickým celkem. Dukla venku v lize v 12 utkáních sezony nevyhrála a získala tam jen čtyři z celkových 15 bodů. Z posledních 18 kol zvítězila v jediném.
23. kolo první fotbalové ligy:
Bohemians Praha 1905 - Dukla Praha 1:0 (0:0)
Branka: 61. A. Čermák z pen. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Slavíček - Petřík (video). ŽK: Hunal, Černák (oba Dukla). Diváci: 5202.
Bohemians: Frühwald - Hůlka, Lischka, Kadlec (69. Kukučka) - Kareem, Sakala, Smrž, Havel - A. Čermák (90.+3 Hrubý) - Matoušek (69. Zeman), Ristovski (84. Hilál). Trenér: Veselý.
Dukla: Bačkovský - Hašek, Hunal, Traoré, Penxa (80. Kroupa) - Hanousek (62. Žitný), Gaszczyk (69. Diallo) - Černák (62. Unušič), M. Čermák, Gilbert (69. Kreiker) - Milla. Trenér: Šustr.
