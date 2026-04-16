Zvláštní verdikt disciplinárky: Chorý plivat nechtěl, za "slintání" ale dostal trest

Fotbalista Slavie Tomáš Chorý za vyloučení ve víkendovém šlágru 29. kola první ligy proti Plzni vynechá jedno soutěžní utkání. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace neshledala, že by nejlepší střelec této sezony nejvyšší soutěže úmyslně plivl na protihráče Sampsona Dweha a uložila mu nejnižší možný trest. Novinářům to po dnešním zasedání řekl předseda komise Jiří Matzner.
Chorý v 87. minutě nedělního utkání nevybíravě fauloval plzeňského obránce a od sudího Marka Radiny dostal žlutou kartu. Po zásahu od videa a přezkoumání situace ze záznamu ale hlavní rozhodčí slávistickou oporu vyloučil za to, že podle něj útočník na ležícího soupeře plivl.
Chorý úmysl odmítl a hájil se tím, že mu při emotivní reakci pouze ukáply sliny. K tomu dospěla také disciplinární komise. Jednatřicetiletý český reprezentant bude lídrovi tabulky a obhájci titulu scházet ve víkendovém utkání v Hradci Králové, zbylých šest zápasů v sezoně stihne.
Macinka si předvolal ruského velvyslance kvůli výhrůžkám českým firmám
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) si v souvislosti s výhrůžkami dvěma českým společnostem předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby tato vyjádření české straně vysvětlil. Uvedl to mluvčí ministerstva Adam Čörgő.
Fotbalovým světem otřásla šílená nehoda. Bývalou hvězdu Juventusu smetl vlak
Bývalý brankář fotbalového Arsenalu nebo Juventusu Alex Manninger zemřel ve 48 letech při autonehodě v Salcburku. Jeho vůz na přejezdu smetl vlak.
Mimořádný úspěch ve Dvoře Králové. Safari park slaví narození vzácných hyenek
Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem potvrdil, že patří do světové špičky v chovu vzácných šelem. Na začátku dubna se tam narodila čtyři mláďata hyenky hřivnaté – nejmenšího druhu hyen, který se živí termity. Pro evropské zoologické zahrady jde o unikát.
„Nové“ NATO není sci-fi, horečně se jedná. Ve hře je i extrémní varianta
Evropské státy spolu s Kanadou urychleně připravují nouzový plán pro případ, že by Spojené státy vystoupily z NATO nebo se rozhodly nepřijít Evropě na pomoc, píše deník The Wall Street Journal. Cílem je přizpůsobit stávající struktury tak, aby se Evropa dokázala bránit i bez americké podpory.
ŽIVĚ Izrael přes ohlášené mírové rozhovory útočil v Libanonu, zničil strategický most
Dva izraelské údery dnes na jihu Libanonu zcela zničily most přes řeku Lítání u města Kásimíja, který byl posledním mostem spojujícím okresy Súr a Sajdá, píše agentura NNA. Izrael také udeřil na vozidlo na silnici vedoucí z Bejrútu do Damašku, při útoku zahynul jeden člověk. Libanonský prezident Joseph Aún podle agentury AFP zdůraznil, že přímým jednáním s Izraelem by mělo předcházet příměří.