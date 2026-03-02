Zvládne Slavia uhlídat největší hrozbu Sparty? Fukala zarazila i slova o náboženství

„Porážka Plzně ve Zlíně rozdílem třídy byl pro mě šok, vůbec jsem něco takového nečekal. Prohrát se může, ale jde o to jak! Je patrné, že Viktoria na boj o titul letos nemá,“
V pražském derby se utkal poslední s prvním, Dukla se Slavií, a výsledek skončil podle očekávání: hosté s přehledem vyhráli.
Do jejich branky se postavil Jakub Markovič. Zaslechl jsem vysvětlení, že jednička Jindřich Staněk je sice v pořádku, může padat, skákat, ale zdravotní potíže ho omezují při hře nohama. To je dnes pro brankáře nesmírně důležité.
Je proto logické, že dostal přednost Markovič, který je navíc výborným brankářem a proti Dukle to prokázal.
V poločase stáhl trenér Jindřich Trpišovský střelce Tomáše Chorého. Chápu ho, Slavia pohodlně vedla o dva góly, a takového hráče chcete mít pro derby se Spartou, které může hodně napovědět o titulu, připraveného a v plné síle.
Navíc mu hrozil trest, kdyby viděl čtvrtou žlutou kartu. Chorý je ve formě, střelecky se mu daří, je pro Slavii důležitou osobností.
Sparta dostala doma s Ostravou první gól na jaře, po 477 minutách. Nic to ovšem neznamená, Baník přestřílela, takový zápas se jednou za čas urodí. A fanoušek je nadšený, že padlo hodně gólů.
Znovu se ukázalo, jak je pro Spartu klíčovým hráčem slovenský legionář Lukáš Haraslín. Ostrava si s ním na rozdíl od Plzně neporadila, teď se uvidí, jak to zvládne Slavia v derby.
Ale Sparta má i jiné hráče, kteří dovedou vstoupit do utkání. Například stoper Jaroslav Zelený, který se prosadil po standardce a přidal pojišťující gól na 4:2.
Předtím si dal vlastňáka na 1:1, ale to bych mu nevyčítal. Takové situace přijdou, jako stoper věděl, že nemůže pustit míč za sebe, trefil to nešťastně.
Porážka Plzně ve Zlíně rozdílem třídy byl pro mě šok, vůbec jsem něco takového nečekal. Prohrát se může, každý může prohrát, ale jde o to jak! O tři góly, s mužstvem, které se trápí v koncovce, skórovalo poprvé na jaře po 378 minutách! Je patrné, že Viktoria na boj o titul letos nemá, bude se rvát o třetí místo.
Po takovém výkonu neobstojí, že v týdnu smolně padla v penaltovém rozstřelu proti Panathinaikosu Atény a uteklo jí vysněné osmifinále v Evropské lize. Natož to, že přišla o dva stopery Václava Jemelku a Karla Spáčila.
Od toho je široký, 25členný kádr, aby v takových případech dokázali náhradníci zaskočit, ať už jsou na tento post připravovaní, nebo se posunou z jiného místa.
Trenér má při širokém kádru neustále nepříjemné vysvětlování, proč někdo hraje, druhý ne, ale každý musí být nachystaný využít příležitost a zvládnout své nasazení. Když to nedokáže, nemá v takovém týmu své místo. Ani mezi náhradníky.
Stejně neomluvitelná je porážka Jablonce v Mladé Boleslavi, kdy domácí skórovali během deseti minut na začátku druhé půle. Aniž bych shazoval kvalitu mladoboleslavského týmu, tohle se nesmí Jablonci, který bojuje o třetí příčku a pořád tlačil na druhou Spartu přece stát. Jak jsem říkal – neomluvitelné.
Liberecký kouč Radoslav Kováč si po porážce doma s Hradcem Králové postěžoval, že někteří jeho zahraniční hráči drží islámský ramadán a neměli sílu.
Tomu moc nerozumím. Vím přece, koho mám v kádru, jaké vyznává náboženství, co to obnáší, stejně jako vím, jaké má rodinné starosti, které mohou výkon ovlivnit. Postní měsíc pro vyznavače islámu je sice posuvný a často nezasáhne do plné sezony, ale ví se, kdy nastane.
A pak je to lehké: buď takového hráče v kádru mám, nebo ne. A ne si stěžovat, že z tohoto důvodu neměli hráči sílu a energii.
Milan Fukal
Někdejší důrazný stoper. Narodil se 16. května 1975.
Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil šest sezon. Nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Hrál i za Bohemians, Jablonec a Hradec Králové.
V české nejvyšší soutěži odehrál 197 utkání a vstřelil 20 gólů, v německé bundeslize nasbíral 109 střetnutí a devět branek.
Za českou reprezentaci nastoupil k 19 zápasům.
