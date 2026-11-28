Nový trenér fotbalistů Sparty Ronny Deila se na tiskové konferenci omluvil za letošní incident v Izraeli, kde slovně urazil taxikářku, kvůli čemuž v květnu předčasně skončil v Maccabi Tel Aviv.
Letenský klub oznámil příchod Deily jakožto nástupce odvolaného Dána Briana Priskeho v pátek večer. Dnes se poprvé představil novinářům. Po příchodu do tiskového sálu na Letné si Deila vzal sám slovo a rozhovořil se o incidentu v předchozím angažmá.
"Hodně se mluvilo o tom, co se stalo v Izraeli. Myslím si, že bude nejlepší, když tím začnu. Byl to incident, kvůli kterému jsem se hodně ztrapnil, a velice jsem ho litoval. Po zásluze jsem byl potrestán. Byl jsem verbálně hrubý na taxikářku. Beru to jako životní lekci," řekl jednapadesátiletý Deila.
Kvůli incidentu strávil půl roku mimo fotbal. "Jsem rád, že je případ uzavřen a můžeme se posunout v mém i jejím životě dál. Můžu jen říct, že už se to nebude nikdy opakovat. Ztrapnil jsem sebe i svou rodinu. Je to uzavřená kapitola v mém životě. Musel jsem se z toho poučit a posunout se dál," prohlásil někdejší kouč Celtiku Glasgow, s nímž vybojoval mimo jiné dva tituly.
Sparta při jednání s Deilou brala v úvahu závažnost události. "Byla to jedna z prvních věcí, když jsme se s Ronnym bavili. Ronny mi to oznámil hned, že se tenhle případ stal. Pro nás bylo prvním úkolem zjistit, jak je to závažné. Všechno jsme si zjistili přes právníky. V Izraeli jsem hrál, mám tam spoustu známých, jak novinářů, tak lidí z klubu. Věděli jsme, že to není žádný zásadní problém v tom směru, že by to mělo pokračovat dál," uvedl Sivok, který v pondělí nahradil ve funkci sportovního ředitele Tomáše Rosického.
Mohlo by vás také zajímat - rozhodčí udeřil hráče ve finále Bolivijského poháru:
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
Kdo chce lepší péči, může si za ni připlatit. ODS přišla s plánem pro zdravotnictví
ODS v rámci své zdravotní reformy představila „volbu pacienta“. Jde o to, že by si lidé měli možnost zaplatit péči navíc – oproti té základní hrazené zdravotní pojišťovnou. Občanští demokraté tvrdí, že nejde o závan minulosti v podobě nadstandardů. Podle nich plán reaguje na poptávku ve střední třídě.
Cizinec ubodal matku pěti dětí, přitom měl dávno opustit zemi. Politici žádají vyhoštění
Měl dávno opustit Německo. Místo toho před úřadem práce v Dürenu zabil matku pěti dětí. Jen v listopadu zemřeli po útoku nožem v Německu lidé ještě v Hamburku i Sársku. Další skončili v ohrožení života po bodnutí na zastávce, v autě i před obchodem. V Düsseldorfu se rvačka z hřiště přenesla do ulic a dva mladíci málem zemřeli. V hlavní roli cizinci. Politici tak znovu volají po vyhoštění.
ŽIVĚ Překvapivý dopad války na Ukrajině. Rusové zakázali vývoz základní potraviny
Ruská vláda v pátek zakázala na půl roku vývoz pohanky. Krok odůvodnila snahou stabilizovat situaci na domácím trhu s potravinami. Pohanka patří v Rusku i na Ukrajině k základním potravinám a je neodmyslitelnou součástí jídelníčku. Loni bylo v Rusku oseto pohankou okolo 708 tisíc hektarů. Hlavním dovozcem ruské pohanky se letos stala Čína.
Atentát v paláci u Jadranu. Ve třech letech přišel Giorgio Savo o otce, dnes se považuje za Malostraňáka
Giorgio Savo vyrůstal v Diokleciánově paláci ve Splitu. Ve třech letech přišel po atentátu o otce, fašistického funkcionáře. Rodina uprchla do Itálie. O dva roky později byl podle svých vzpomínek spolu s dědečkem v nepřítomnosti odsouzen k smrti.