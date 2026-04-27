Zrůdnost při valašském derby. Rozhodčí byl po úderu pěstí od divačky v bezvědomí

Ondřej Zoubek

Valašské fotbalové derby v šesté nejvyšší soutěži mělo nechutný konec. Po nedělním zápase mezi Prostřední a Horní Bečvou byl napaden rozhodčí, skončil v bezvědomí a musel do nemocnice.

Asistent rozhodčího, ilustrační foto
Na fotbalovou „bitvu o Bečvu“ přišlo 1020 fanoušků, což je na poměry šesté ligy nevídaně vysoká návštěva, kterou by mohli závidět v soutěžích o několik úrovní výše.

Závěr derby v Prostřední Bečvě na Rožnovsku ve Zlínském kraji však poznamenal zkrat jedné z divaček.

„Při odchodu z hrací plochy došlo k napadení asistenta rozhodčího, jedna z domácích divaček ho ze strany udeřila pěstí do obličeje. Následně došlo k pádu asistenta rozhodčího na dlažbu,“ popisoval v zápise o utkání hlavní rozhodčí Martin Zicháček.

Jeho napadený kolega Daniel Sucharski byl na konci prvního poločasu u toho, když byl kapitán domácích Prokop Fárek vyloučen za surovou hru - podražení soupeře za použití nepřiměřené síly.

Prostřední Bečva následně držela i v oslabení dlouho bezbrankový stav, ale nakonec po gólech v 81. a 91. minutě prohrála 0:2.

Hlavní rozhodčí pak do zápisu uvedl, že agresorkou, která Sucharského po zápase napadla, byla podle několika fanoušků sestra vyloučeného Fárka.

„Asistent byl chvíli v bezvědomí, po několika minutách byl ošetřen přítomným zdravotníkem a následně odveden do šatny rozhodčích,“ pokračoval v zápise sudí Zicháček.

Se svým kolegou odjel na preventivní vyšetření do nemocnice ve Valašském Meziříčí.

Na zápase byl přítomen i delegát a události ze závěru derby bude řešit disciplinární komise.

Horní Bečva díky vítězství navýšila v čele tabulky krajské soutěže svůj náskok před Viganticemi na tři body. Prostřední Bečvě patří osmé místo.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

MAPA: Babiš do Hanoje, Okamura za mocnými Araby. Podívejte se, kam vyrazí i Petr Pavel

Vláda odhalila, kterým cestám ústavních činitelů dala zelenou. Premiér Andrej Babiš je ve Střední Asii a plánuje i Vietnam. Prezident Petr Pavel zamíří například do Estonska či do chorvatského Dubrovníku. A Tomio Okamura? Ten má v kalendáři Spojené arabské emiráty. Cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan v seznamu chybí. Podívejte se na mapu připravenou datovou redakcí Aktuálně.cz.

ŽIVĚ Írán přišel s novým návrhem pro ukončení války se Spojenými státy

Írán předložil Spojeným státům nový návrh na otevření Hormuzského průlivu a ukončení války s tím, že jaderné rozhovory by se odložily až na pozdější fázi vyjednávání. V noci na pondělí o tom informoval portál Axios s odvoláním na své zdroje. Spojené státy s Izraelem na konci února zaútočily na Írán, což vyvolalo regionální válku. Mezi Íránem a USA nyní platí příměří.

Káťa z Návštěvníků i Xénie z Arabely. Dagmar Patrasová slaví sedmdesátiny

Herečka Dagmar Patrasová, známá jako princezna Xénie ze seriálu Arabela, vědkyně Káťa z Návštěvníků či jedna z obětí ze Smrti stopařek, se narodila 27. dubna 1956. Proslavila se také scénou v mokrých šatech v komedii Vrchní, prchni! Později začala vystupovat i jako zpěvačka písní pro děti a moderátorka dětských pořadů.

