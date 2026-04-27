Zrůdnost při valašském derby. Rozhodčí byl po úderu pěstí od divačky v bezvědomí

Valašské fotbalové derby v šesté nejvyšší soutěži mělo nechutný konec. Po nedělním zápase mezi Prostřední a Horní Bečvou byl napaden rozhodčí, skončil v bezvědomí a musel do nemocnice.
Na fotbalovou „bitvu o Bečvu“ přišlo 1020 fanoušků, což je na poměry šesté ligy nevídaně vysoká návštěva, kterou by mohli závidět v soutěžích o několik úrovní výše.
Závěr derby v Prostřední Bečvě na Rožnovsku ve Zlínském kraji však poznamenal zkrat jedné z divaček.
„Při odchodu z hrací plochy došlo k napadení asistenta rozhodčího, jedna z domácích divaček ho ze strany udeřila pěstí do obličeje. Následně došlo k pádu asistenta rozhodčího na dlažbu,“ popisoval v zápise o utkání hlavní rozhodčí Martin Zicháček.
Jeho napadený kolega Daniel Sucharski byl na konci prvního poločasu u toho, když byl kapitán domácích Prokop Fárek vyloučen za surovou hru - podražení soupeře za použití nepřiměřené síly.
Prostřední Bečva následně držela i v oslabení dlouho bezbrankový stav, ale nakonec po gólech v 81. a 91. minutě prohrála 0:2.
Hlavní rozhodčí pak do zápisu uvedl, že agresorkou, která Sucharského po zápase napadla, byla podle několika fanoušků sestra vyloučeného Fárka.
„Asistent byl chvíli v bezvědomí, po několika minutách byl ošetřen přítomným zdravotníkem a následně odveden do šatny rozhodčích,“ pokračoval v zápise sudí Zicháček.
Se svým kolegou odjel na preventivní vyšetření do nemocnice ve Valašském Meziříčí.
Na zápase byl přítomen i delegát a události ze závěru derby bude řešit disciplinární komise.
Horní Bečva díky vítězství navýšila v čele tabulky krajské soutěže svůj náskok před Viganticemi na tři body. Prostřední Bečvě patří osmé místo.
