Bývalý hráč Newcastlu je nezvěstný. Zpráva o jeho vyproštění z trosek nebyla pravdivá

Ghanský fotbalista Christian Atsu je po ničivém zemětřesení v Turecku bohužel stále nezvěstný. Na Twitteru o tom informoval agent jednatřicetiletého záložníka Hataysporu.

Atsu je nezvěstný od pondělního zemětřesení, které zasáhlo i Sýrii a dosud si vyžádalo přes 11 tisíc obětí. Klub následně uvedl, že bývalý hráč Newcastlu byl z trosek vyproštěn a převezen do nemocnice.

To však dnes popřel agent ghanského reprezentanta Nana Sechere. "Asi si dokážete představit, jak je to pro jeho rodinu zničující. Děláme všechno pro to, abychom ho našli," napsal na Twitteru.

Potvrzení přidal i ředitel Hataysporu Volkan Demirel. "Stále nevíme, kde by mohl být. Nevíme vůbec nic. A nejde o případ, že by ho převezli někam jinam. Zatím ho nevyprostili," citovala ho agentura Reuters.

Atsu přišel do Hataysporu loni v září. Předtím nastupoval za Porto, odkud zamířil do Chelsea, za kterou si však nezahrál a hostoval v Arnhemu, Evertonu nebo Málaze. S Ghanou se představil na mistrovství světa v roce 2014.