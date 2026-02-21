Přeskočit na obsah
Benative
21. 2. Lenka
Sport

Zoufalý sudí Pechanec dělal ze šlágru bramboračku. Slavia nakonec rozhodla z penalty

Sport

Fotbalisté Slavie vyhráli v sobotním šlágru 23. kola první ligy nad Libercem 1:0. Utkání, které se nepovedlo sudímu Pechancovi, rozhodl z penalty Chorý. Obhájce titulu tak má v čele tabulky opět osmigólový náskok na Spartu, která se v dalším magnetu představí v neděli v Plzni.

Tomáš Chorý, Ivan Schranz
Tomáš Chorý slaví gól, kterým ve fotbalové lize rozhodl o vítězství Slavie nad LibercemFoto: ČTK
Hned ve 12. minutě málem vysvlékl Chorého z dresu v pokutovém území Mašek, navíc ho podkopl, čímž mu znemožnil dostat se k míči, Pechanec ovšem nepochopitelně penaltu neodpískal.

Ve 38. minutě arbitr uznal gól slávisty Mubaraka, protože nepostřehl, že před tím zahrál rukou domácí kapitán Bořil. Nápravu musel zjednat až VAR.

Ten znovu opravoval Pechance o chvíli později, když přímo před jeho očima Mahmič zjevně fauloval Chaloupka, sudí ovšem nechal pokračovat ve hře a naopak odpískal pro Liberec penaltu po zákroku Staňka na Hodouše.

Až díky zásahu videorozhodčího se Pechanec, nechvalně proslulý například zapackaným duelem Karviná - Hradec Králové v minulé sezoně, k zákroku vrátil a pokutový kop odvolal…

Krátce po změně stran po dalším faulu Maška v pokutovém území na Chorého penaltu Pechanec nařídil, přitom se jednalo o totožný zákrok, resp. spíše mírnější, než za který v první půli nepískal…

Slávistický kanonýr se z puntíku nemýlil a spravil si chuť poté, co jeho předchozí trefa neplatila kvůli ofsajdu, což byl tudíž pro červenobílé druhý neuznaný gól v utkání.

Pražané už výhru udrželi i proto, že Pechanec v nastaveném čase překážel Koželuhovi natolik, že střídající fotbalista Liberce nemohl naplno využít nadějnou pozici a netrefil bránu.

23. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - Slovan Liberec 1:0 (0:0)

Branka: 59. Chorý z pen. Rozhodčí: Pechanec - M. Vlček, Kotalík - Kocourek (video). ŽK: Holeš, Chorý, Chaloupek, Sadílek, Trpišovský (trenér) - Kayondo, Kováč (trenér), Vávra (asistent trenéra). Diváci: 18.036.

Slavia: Staněk - Holeš, Chaloupek, Bořil - Isife (90.+3 Zima), Schranz (69. Oscar), Sadílek, Jurásek - Suleiman (76. Cham) - Chytil (69. Sanyang), Chorý (90.+3 Prekop). Trenér: Trpišovský.

Liberec: Koubek - Icha, Masopust, N'Guessan, Kayondo (69. Koželuh) - Stránský, Diakité (82. Lexa) - Dulay (61. Soliu), Mahmic, Hodouš (68. Juliš) - Mašek (82. Letenay). Trenér: Kováč.

FK Jablonec - MFK Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 57. Nebyla. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Rouček (video). ŽK: Souček, Nebyla, Hollý - Prebsl, Lapeš, Kačor, Jarolím (trenér). Diváci: 1843.

Jablonec: Mihelak - Souček (56. Okeke), Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Nebyla (90. Zorvan), Sedláček, Sobol - Alégué (71. Malenšek), Hollý (90. Cedidla) - Jawo (71. Puškáč). Trenér: Kozel.

Karviná: Lapeš - Chytrý (88. Condé), Camara, Prebsl, Fleišman (88. Křišťan) - Štorman, Labík - Ayaosi, Kačor (88. Konate), Šigut - Ezeh (63. Samko). Trenér: Jarolím

1. FC Slovácko - FK Pardubice 2:0 (1:0)

Branky: 30. Suchan, 89. vlastní Solil. Rozhodčí: Černý - Hájek, Kotík - Zelinka (video). ŽK: Tetour - Jelínek, Patrák. Diváci: 2093.

Slovácko: Heča - Ndefe (90.+1 Šviderský), Rundič, Stojčevski - Reinberk (60. Huk), Kostadinov, Tetour (77. Marinelli), Blahút - Havlík, Suchan (77. Horák), Juroška (60. Ouanda). Trenér: R. Skuhravý.

Pardubice: Charatišvili - Noslin, Konečný, Hamza (46. Kopásek) - Godwin (46. Solil), S. Šimek (18. Jelínek), Hlavatý, Mahuta - Tanko, Botos (71. Vecheta), Smékal (83. Patrák). Trenér: Trousil.

Hradec Králové - Zlín 0:0

Rozhodčí: Radina - Kubr, Pečenka - Petřík (video). ŽK: Trubač, Dancák - Nombil, Motal (asistent trenéra), Světlík (vedoucí týmu). Diváci: 3764.

Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Kučera, Dancák, Trubač (75. Čmelík), Horák - Pilař (75. Van Buren), Vlkanova - Regža (64. Hodek). Trenér: Horejš.

Zlín: Dostál - Křapka, Jugas (79. Černín), Kolář, Fukala (46. Ulbrich) - Nombil, Didiba - Kopečný, Petruta (89. Koubek), Machalík - Poznar (65. Kanu). Trenér: Červenka.

Tabulka:

1.

Slavia

23

16

7

0

50:18

55

2.

Sparta

22

14

5

3

43:23

47

3.

Jablonec nad Nisou

23

13

6

4

31:20

45

4.

Plzeň

22

12

5

5

42:28

41

5.

Liberec

23

10

7

6

37:23

37

6.

Karviná

23

10

2

11

35:38

32

7.

Hradec Králové

23

8

7

8

33:29

31

8.

Olomouc

22

8

6

8

20:21

30

9.

Zlín

23

7

7

9

26:29

28

10.

Teplice

22

6

7

9

22:26

25

11.

Pardubice

23

6

7

10

28:40

25

12.

Bohemians 1905

22

6

5

11

19:29

23

13.

Slovácko

23

4

7

12

16:29

19

14.

Mladá Boleslav

22

4

7

11

29:47

19

15.

Ostrava

22

4

6

12

16:28

18

16.

Dukla

22

2

9

11

14:33

15

Press briefing at the White House
Press briefing at the White House
Press briefing at the White House

Nejvyšší soud zrušil Trumpova cla, ten hned zavedl nové. Platit má od úterý

Americký prezident Donald Trump podepsal dokumenty o uvalení desetiprocentního cla na dovoz ze všech zemí. Informoval o tom Bílý dům. Dodal, že clo vstoupí v platnost v úterý. Clo bude platit 150 dní a nebude se vztahovat na některé zboží, třeba na vybrané zemědělské produkty, léčiva, automobily, elektroniku a suroviny, napsala agentura Reuters. České firmy to podle analytiků příliš neovlivní.

Podle odborníků tráví děti na sociálních sítích příliš mnoho času. Následkem jsou úzkosti, poruchy spánku a pokles schopnosti soustředění.
Podle odborníků tráví děti na sociálních sítích příliš mnoho času. Následkem jsou úzkosti, poruchy spánku a pokles schopnosti soustředění.
Podle odborníků tráví děti na sociálních sítích příliš mnoho času. Následkem jsou úzkosti, poruchy spánku a pokles schopnosti soustředění.

Odtrhne Evropa děti od sociálních sítí? Austrálie ukazuje cestu, Trump je proti

Austrálie zavedla zákaz sociálních sítí pro děti do 16 let. Francie, Španělsko, Řecko, Nizozemsko a Dánsko plánují podobný krok a uvažují o něm i Britové. Důvodem jsou obavy z vlivu sociálních sítích na psychické zdraví a vývoj mladistvých. Politici však zároveň naráží na otázku, jak tato pravidla technicky prosadit a jestli nepůjdou snadno obejít. Proti se staví i silný protivník – Donald Trump.

