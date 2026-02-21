Zoufalý sudí Pechanec dělal ze šlágru bramboračku. Slavia nakonec rozhodla z penalty

Fotbalisté Slavie vyhráli v sobotním šlágru 23. kola první ligy nad Libercem 1:0. Utkání, které se nepovedlo sudímu Pechancovi, rozhodl z penalty Chorý. Obhájce titulu tak má v čele tabulky opět osmigólový náskok na Spartu, která se v dalším magnetu představí v neděli v Plzni.
Hned ve 12. minutě málem vysvlékl Chorého z dresu v pokutovém území Mašek, navíc ho podkopl, čímž mu znemožnil dostat se k míči, Pechanec ovšem nepochopitelně penaltu neodpískal.
Ve 38. minutě arbitr uznal gól slávisty Mubaraka, protože nepostřehl, že před tím zahrál rukou domácí kapitán Bořil. Nápravu musel zjednat až VAR.
Ten znovu opravoval Pechance o chvíli později, když přímo před jeho očima Mahmič zjevně fauloval Chaloupka, sudí ovšem nechal pokračovat ve hře a naopak odpískal pro Liberec penaltu po zákroku Staňka na Hodouše.
Až díky zásahu videorozhodčího se Pechanec, nechvalně proslulý například zapackaným duelem Karviná - Hradec Králové v minulé sezoně, k zákroku vrátil a pokutový kop odvolal…
Krátce po změně stran po dalším faulu Maška v pokutovém území na Chorého penaltu Pechanec nařídil, přitom se jednalo o totožný zákrok, resp. spíše mírnější, než za který v první půli nepískal…
Slávistický kanonýr se z puntíku nemýlil a spravil si chuť poté, co jeho předchozí trefa neplatila kvůli ofsajdu, což byl tudíž pro červenobílé druhý neuznaný gól v utkání.
Pražané už výhru udrželi i proto, že Pechanec v nastaveném čase překážel Koželuhovi natolik, že střídající fotbalista Liberce nemohl naplno využít nadějnou pozici a netrefil bránu.
23. kolo první fotbalové ligy:
Slavia Praha - Slovan Liberec 1:0 (0:0)
Branka: 59. Chorý z pen. Rozhodčí: Pechanec - M. Vlček, Kotalík - Kocourek (video). ŽK: Holeš, Chorý, Chaloupek, Sadílek, Trpišovský (trenér) - Kayondo, Kováč (trenér), Vávra (asistent trenéra). Diváci: 18.036.
Slavia: Staněk - Holeš, Chaloupek, Bořil - Isife (90.+3 Zima), Schranz (69. Oscar), Sadílek, Jurásek - Suleiman (76. Cham) - Chytil (69. Sanyang), Chorý (90.+3 Prekop). Trenér: Trpišovský.
Liberec: Koubek - Icha, Masopust, N'Guessan, Kayondo (69. Koželuh) - Stránský, Diakité (82. Lexa) - Dulay (61. Soliu), Mahmic, Hodouš (68. Juliš) - Mašek (82. Letenay). Trenér: Kováč.
FK Jablonec - MFK Karviná 1:0 (0:0)
Branka: 57. Nebyla. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Rouček (video). ŽK: Souček, Nebyla, Hollý - Prebsl, Lapeš, Kačor, Jarolím (trenér). Diváci: 1843.
Jablonec: Mihelak - Souček (56. Okeke), Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Nebyla (90. Zorvan), Sedláček, Sobol - Alégué (71. Malenšek), Hollý (90. Cedidla) - Jawo (71. Puškáč). Trenér: Kozel.
Karviná: Lapeš - Chytrý (88. Condé), Camara, Prebsl, Fleišman (88. Křišťan) - Štorman, Labík - Ayaosi, Kačor (88. Konate), Šigut - Ezeh (63. Samko). Trenér: Jarolím
1. FC Slovácko - FK Pardubice 2:0 (1:0)
Branky: 30. Suchan, 89. vlastní Solil. Rozhodčí: Černý - Hájek, Kotík - Zelinka (video). ŽK: Tetour - Jelínek, Patrák. Diváci: 2093.
Slovácko: Heča - Ndefe (90.+1 Šviderský), Rundič, Stojčevski - Reinberk (60. Huk), Kostadinov, Tetour (77. Marinelli), Blahút - Havlík, Suchan (77. Horák), Juroška (60. Ouanda). Trenér: R. Skuhravý.
Pardubice: Charatišvili - Noslin, Konečný, Hamza (46. Kopásek) - Godwin (46. Solil), S. Šimek (18. Jelínek), Hlavatý, Mahuta - Tanko, Botos (71. Vecheta), Smékal (83. Patrák). Trenér: Trousil.
Hradec Králové - Zlín 0:0
Rozhodčí: Radina - Kubr, Pečenka - Petřík (video). ŽK: Trubač, Dancák - Nombil, Motal (asistent trenéra), Světlík (vedoucí týmu). Diváci: 3764.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Kučera, Dancák, Trubač (75. Čmelík), Horák - Pilař (75. Van Buren), Vlkanova - Regža (64. Hodek). Trenér: Horejš.
Zlín: Dostál - Křapka, Jugas (79. Černín), Kolář, Fukala (46. Ulbrich) - Nombil, Didiba - Kopečný, Petruta (89. Koubek), Machalík - Poznar (65. Kanu). Trenér: Červenka.
Tabulka:
1.
Slavia
23
16
7
0
50:18
55
2.
Sparta
22
14
5
3
43:23
47
3.
Jablonec nad Nisou
23
13
6
4
31:20
45
4.
Plzeň
22
12
5
5
42:28
41
5.
Liberec
23
10
7
6
37:23
37
6.
Karviná
23
10
2
11
35:38
32
7.
Hradec Králové
23
8
7
8
33:29
31
8.
Olomouc
22
8
6
8
20:21
30
9.
Zlín
23
7
7
9
26:29
28
10.
Teplice
22
6
7
9
22:26
25
11.
Pardubice
23
6
7
10
28:40
25
12.
Bohemians 1905
22
6
5
11
19:29
23
13.
Slovácko
23
4
7
12
16:29
19
14.
Mladá Boleslav
22
4
7
11
29:47
19
15.
Ostrava
22
4
6
12
16:28
18
16.
Dukla
22
2
9
11
14:33
15
Nejvyšší soud zrušil Trumpova cla, ten hned zavedl nové. Platit má od úterý
Americký prezident Donald Trump podepsal dokumenty o uvalení desetiprocentního cla na dovoz ze všech zemí. Informoval o tom Bílý dům. Dodal, že clo vstoupí v platnost v úterý. Clo bude platit 150 dní a nebude se vztahovat na některé zboží, třeba na vybrané zemědělské produkty, léčiva, automobily, elektroniku a suroviny, napsala agentura Reuters. České firmy to podle analytiků příliš neovlivní.
Lyon v obležení. Tisíce lidí vzdaly hold aktivistovi zabitého stoupenci krajní levice
Tisíce lidí dnes pochodovaly francouzským Lyonem na počest nacionalistického aktivisty Quentina Deranquea, z jehož zabití minulý týden jsou obviněni stoupenci krajní levice. Incident šokoval celou zemi. Informovala o tom agentura Reuters.
Česko-slovenský film vyhrál na Berlinale cenu za nejlepší dokument
Česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki vyhrál na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale cenu za nejlepší dokumentární snímek.
"Co to tam dělali?" Jílek osvětlil chaos na ledě, naštval ho Američan i další týmy
Pokud jste sledovali olympijský závod rychlobruslařů s hromadným startem, v němž chtěl Metoděj Jílek útočit na svou třetí milánskou medaili, a dost dobře nechápete, co se to na ledě stalo, tak nezoufejte. Zmatení byli všichni, včetně českého mladíka.
Odtrhne Evropa děti od sociálních sítí? Austrálie ukazuje cestu, Trump je proti
Austrálie zavedla zákaz sociálních sítí pro děti do 16 let. Francie, Španělsko, Řecko, Nizozemsko a Dánsko plánují podobný krok a uvažují o něm i Britové. Důvodem jsou obavy z vlivu sociálních sítích na psychické zdraví a vývoj mladistvých. Politici však zároveň naráží na otázku, jak tato pravidla technicky prosadit a jestli nepůjdou snadno obejít. Proti se staví i silný protivník – Donald Trump.