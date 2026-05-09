9. 5. Ctibor
Sport

Zoufalství Baníku nemá konce, prohrál v Teplicích. Notně si pomohlo Slovácko

Sport,ČTK

Ostravský Baník podlehl v nadstavbě fotbalové ligy ve 2. kole skupiny o udržení 1:2 v Teplicích, na výhru čeká už sedm kol, během nichž šestkrát prohrál, a má stejně bodů jako poslední Dukla. Ta nezvládla důležitý duel se Slováckem, doma padla 0:1. Tým z Uherského Hradiště tak má na přímou sestupovou příčku k dobru čtyři body. V souboji už zachráněných týmů remizovala Boleslav se Zlínem 1:1.

Fotbalisté Baníku po prohře v TeplicíchFoto: ČTK
Baník začal na Stínadlech aktivněji. V 6. minutě se po přímém kopu dostal k hlavičce Frydrych, zamířil však nad. O chvíli později se po centru z levé strany tlačil do zakončení také Gning, jubilejní desátou branku v ligové sezoně ale proti svému bývalému klubu nepřidal.

Teplice poprvé výrazněji zahrozily ve 24. minutě, ostravský Bewene ale před Autou včas zakročil.

Po půlhodině hry se už domácí prosadili. Večerka sklepl míč po rohovém kopu z pravé strany k Marečkovi a ten na začátku 34. minuty pohotovou střelou zblízka pod břevno poslal Teplice do vedení. Šestatřicetiletý záložník se prosadil poprvé v ligové sezoně.

Ostravští za chvíli inkasovali znovu. Auta si naběhl na Kozákův centr a lehkou tečí překonal Jedličku, který odchytal jubilejní 100. ligový duel.

Baník mohl do přestávky snížit. K povedenému individuálnímu průniku se v 38. minutě rozběhl Planko, jeho pokus ale Trmal zneškodnil.

Po přestávce Slezané soupeře zatlačili. V 62. minutě se po individuální akci dostal do šance Pojezný, Trmala však nepřekonal. O chvíli později neuspěl ani Gning.

Hosty vrátil do hry až v 65. minutě Frydrych, který usměrnil do brány centr střídajícího Plavšiče. Baník se tlačil za vyrovnáním, domácí už ho ale k větší šanci nepustili.

Proti Dukle bylo břevno i tyč

Dukla v této ligové sezoně v obou předchozích zápasech se Slováckem zvítězila, na výhry ze základní části však nenavázala.

Celek z Uherského Hradiště začal aktivně a brzy si vytvořil velkou šanci, Juroška však při zakončení sám před gólmanem uklouzl a vypálil nad břevno.

Stejný hráč ve 23. minutě síť rozvlnil, asistent rozhodčího mu však odmával ofsajd a přezkoumání u videa potvrdilo, že se o 42 centimetrů jednalo o postavení mimo hru.

Další velkou šanci si Slovácko vypracovalo před přestávkou. Ouanda sice Bačkovského přehodil, jeho branku však minul.

Ve druhém poločase už hosté svou aktivitu gólově vyjádřili díky vydařené akci, kterou vykombinovali všichni tři ofenzivní hráči. Havlík uvolnil Ouandu, který si všiml ještě lépe postaveného spoluhráče a Juroška na konci 54. minuty střelou do odkryté branky nezaváhal. V lize skóroval poprvé od poloviny předloňského prosince a jeho tým dal gól už v 11. kole po sobě.

Dukla pak byla dvakrát blízko vyrovnání. Střídající Kozma po Čermákově rohu trefil v 67. minutě hlavou břevno. Gilbert pak připravil pozici pro Millu, jehož rána orazítkovala tyč. Skóre se už nezměnilo ani v nastavení.

2. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o záchranu:

FK Teplice - Baník Ostrava 2:1 (2:0)

Branky: 34. L. Mareček, 36. Auta - 65. Frydrych. Rozhodčí: Nehasil - Pečenka, Slavíček - Starý (video). ŽK: L. Mareček, Kodeš (oba Teplice). Diváci: 3759.

Teplice: Trmal - Audinis, Halinský, Večerka - Radosta, Bílek (80. Náprstek), L. Mareček, Riznič - D. Mareček (60. Kodeš), Auta (46. Švanda) - Kozák (90.+1 Pulkrab). Trenér: Frťala.

Ostrava: Jedlička - Frydrych, Boula, Pojezný - Bewene, Musák, Planka (70. Šancl), Holzer (61. Sinjavskij) - Gning (84. Pira), Plavšič (84. Havran) - Jurečka (61. Owusu). Trenér: Dvorník.

Dukla Praha - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)

Branka: 54. Juroška. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, Matoušek - Kocourek (video). ŽK: Kozma - Tetour, Daníček. Diváci: 2937.

Dukla: Bačkovský - Hašek (78. Emeka), Hunal, Traoré - Černák (11. Unušič, 62. Kozma), Gaszczyk (46. Gilbert), Hanousek, Šehovič (78. Kreiker) - Mikuš (62. Velasquez), Čermák - Milla. Trenér: Šustr.

Slovácko: Heča - Huk, Daníček (65. Stojčevski), Rundič - Koscelník, Tetour (74. Kostadinov), Trávník, Ndefe (74. Horák) - Juroška (74. Marinelli), Havlík (87. Suchan), Ouanda. Trenér: Skuhravý.

FK Mladá Boleslav - FC Zlín 1:1 (1:0)

Branky: 42. Kolářík - 81. Ulbrich. Rozhodčí: Zaoral - Dresler, Pochylý - Adam (video). ŽK: Kozel, Lehký - Hellebrand, Poznar, Ulbrich. Diváci: 1064.

Ml. Boleslav: Floder - Donát, Králik, Karafiát (46. Kostka), Harušťák - Zíka, Kozel - Šubert (78. John), Ševčík (63. Lehký), Kolářík (78. Langhamer) - Kabongo (63. Klíma). Trenér: Majer.

Zlín: Bachůrek - Kopečný, Černín, Kolář, Pišoja - Nombil (84. Kalabiška), Penkevics (46. Cupák) - Koubek (64. Machalík), Hellebrand (64. Ulbrich), Pešek - Kanu (73. Poznar). Trenér: Červenka.

1.

Zlín

32

10

8

14

40:50

38

2.

Mladá Boleslav

32

8

13

11

45:53

37

3.

Teplice

32

7

12

13

32:40

33

4.

Slovácko

32

6

9

17

28:46

27

5.

Ostrava

32

5

8

19

26:47

23

6.

Dukla

32

4

11

17

21:45

23

