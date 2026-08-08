Zoufalá Sparta. V Boleslavi ani jednou nevystřelila na branku

Fotbalisté Sparty překvapivě prohráli v Mladé Boleslavi 0:2. Pražané mají po druhé porážce v nové sezoně po třech ligových kolech pouze tři body za upocené domácí vítězství nad Zlínem.
Letenským nevyšla velké obměna sestavy. Trenér Sparty Brian Priske rozložil síly před úterní odvetou 3. předkola Ligy mistrů v Lyonu, kde budou jeho svěřenci hájit náskok 2:1 z domácího duelu.
Dánský kouč udělal oproti pohárovému utkání sedm změn v základní sestavě, k debutu v české lize nastoupil norský obránce Guddal.
V nominaci chyběli Haraslín a Kuchta, kteří podle médií finalizují přestupy do jiných klubů.
Středočeši rozhodli v prvním poločase, kdy skórovali Šubert a z penalty Klíma. Letenští za celý zápas nevystřelili na branku.
Pražané v lize s Mladou Boleslaví prohráli po šesti zápasech. Na jejím stadionu neuspěli podruhé za sebou, v březnu tam vypadli na penalty ve čtvrtfinále domácího poháru.
3. kolo první fotbalové ligy:
Mladá Boleslav - Sparta Praha 2:0 (2:0)
Branky: 14. Šubert, 45.+1 Klíma z pen. Rozhodčí: Volek - Paták, Kříž - Zelinka (video). ŽK: Šubert - Hollý, Macek, Zelený, Kadeřábek. Diváci: 5000 (vyprodáno).
Ml. Boleslav: Floder - Donát, Karafiát (85. Kadlec), Králik, Hybš - Kozel, Zíka - John (85. Buryán), Langhamer, Šubert (66. Kolářík) - Klíma (46. Špatenka, 55. Letenay). Trenér: Majer.
Sparta: Surovčík - Kadeřábek, Ševínský, Guddal, Zelený (72. Ryneš) - Macek, Hollý (46. Eneme) - Kuol, Sochůrek (46. Karabec), Mercado (46. Alcócer) - Vojta (46. Brunes). Trenér: Priske.
Moldavský muž s motorovou pilou. Zemi slibuje vstup do EU jako „náboženský akt“
Moldavsko, nejchudší země Evropy, znovu svírá energetická krize, politické spory i rostoucí nedůvěra veřejnosti. Nový premiér Vasile Tofan slibuje liberální reformy. Jenže v zemi, kde třetina obyvatel žije v chudobě, se rychlá řešení hledají těžko. V reportáži přímo z moldavského hlavního města popisujeme, jak vypadá situace v zemi deset měsíců po klíčových volbách.
Lehečku v Montrealu srazily vlastní chyby. Sabalenková dál tápe
Jiří Lehečka dohrál na Masters v Montrealu v osmifinále. Rafaelu Jódarovi podlehl 3:6, 3:6, český tenista udělal 34 nevynucených chyb.
Tajfun Dolphin přichází. Na východním pobřeží Číny evakuovali přes 400 tisíc lidí
Dvě hlavní letiště v Šanghaji zrušila téměř 1400 letů a úřady evakuovaly více než 400 000 lidí z ohrožených oblastí v očekávání příchodu tajfunu Dolphin, který na Okinawě na jihu Japonska zranil sedm lidí. Očekává se, že živel zasáhne hustě obydlené pobřeží na východě Číny buď v neděli večer, nebo v pondělí ráno.
„Součást našeho světa.“ Vědec vysvětluje, proč Češi stojí na straně Izraele
Češi stojí ve válce v Pásmu Gazy na straně Izraele mimo jiné proto, že ho vnímají jako součást západního světa, kdežto Palestince jako jiné, orientální. Jedná se o významný faktor, byť není jediný. ČTK to řekl Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu Akademie věd ČR. Podle něj k rozdílnému vnímání přispívají i média, která konflikt zjednodušují.
Od Lyonu k bezradnosti. Sparta se změnila k nepoznání a Priske marně hledal odpovědi
Proti Lyonu fotbalová Sparta zářila, o pár dní později v Boleslavi působila bezradně. Brian Priske po porážce 0:2 přiznal, že nemá odpovědi.