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Sport

Zoufalá Sparta. V Boleslavi ani jednou nevystřelila na branku

Sport,ČTK

Fotbalisté Sparty překvapivě prohráli v Mladé Boleslavi 0:2. Pražané mají po druhé porážce v nové sezoně po třech ligových kolech pouze tři body za upocené domácí vítězství nad Zlínem.

Santiago Eneme, Jonatan Braut Brunes
Fotbalisté Sparty Santiago Eneme a Jonatan Braut Brunes při utkání v BoleslaviFoto: ČTK – Petrášek Radek
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Letenským nevyšla velké obměna sestavy. Trenér Sparty Brian Priske rozložil síly před úterní odvetou 3. předkola Ligy mistrů v Lyonu, kde budou jeho svěřenci hájit náskok 2:1 z domácího duelu.

Dánský kouč udělal oproti pohárovému utkání sedm změn v základní sestavě, k debutu v české lize nastoupil norský obránce Guddal.

V nominaci chyběli Haraslín a Kuchta, kteří podle médií finalizují přestupy do jiných klubů.

Středočeši rozhodli v prvním poločase, kdy skórovali Šubert a z penalty Klíma. Letenští za celý zápas nevystřelili na branku.

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Pražané v lize s Mladou Boleslaví prohráli po šesti zápasech. Na jejím stadionu neuspěli podruhé za sebou, v březnu tam vypadli na penalty ve čtvrtfinále domácího poháru.

3. kolo první fotbalové ligy:

Mladá Boleslav - Sparta Praha 2:0 (2:0)

Branky: 14. Šubert, 45.+1 Klíma z pen. Rozhodčí: Volek - Paták, Kříž - Zelinka (video). ŽK: Šubert - Hollý, Macek, Zelený, Kadeřábek. Diváci: 5000 (vyprodáno).

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Ml. Boleslav: Floder - Donát, Karafiát (85. Kadlec), Králik, Hybš - Kozel, Zíka - John (85. Buryán), Langhamer, Šubert (66. Kolářík) - Klíma (46. Špatenka, 55. Letenay). Trenér: Majer.

Sparta: Surovčík - Kadeřábek, Ševínský, Guddal, Zelený (72. Ryneš) - Macek, Hollý (46. Eneme) - Kuol, Sochůrek (46. Karabec), Mercado (46. Alcócer) - Vojta (46. Brunes). Trenér: Priske.

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