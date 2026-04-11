Žolík Schick pálil šance, přesto Leverkusen ve šlágru udolal Borussii Dortmund

Fotbalisté Dortmundu v 29. kole německé ligy doma podlehli 0:1 Leverkusenu se střídajícím Patrikem Schickem. Vedoucí Bayern Mnichov může večer zvýšit náskok na 12 bodů, pokud uspěje na hřišti St. Pauli.
Sestupem vážně ohrožený Wolfsburg doma podlehl Frankfurtu 1:2, naopak poslední Heidenheim porazil 3:1 Union Berlín, za nějž poprvé od konce srpna nastoupil v základní sestavě Alex Král.
O vítězství Leverkusenu rozhodla chyba Bensebajního. Domácí obránce při rozehrávce přihrál kapitánovi soupeře Andrichovi, jenž se nerozpakoval a tvrdou střelou zpoza vápna vymetl levý dolní roh Kobelovy branky.
Borussia si ani ve druhém poločase nevypracovala mnoho brankových příležitostí, z ojedinělé šance byl ale blízko vyrovnání Guirassy, když dělovkou z úhlu nastřelil břevno. Do podobné šance se dostal i Schick, který na hřiště přišel až v 54. minutě, Kobel ale českého útočníka vychytal.
Leverkusen využil páteční zaváhání Hoffenheimu a vystřídal ho na pátém místě tabulky znamenajícím účast v Evropské lize. Bod ho dělí od čtvrtého Stuttgartu, který drží poslední pozici pro start v Lize mistrů a má nedělní zápas s Hamburkem k dobru.
Frankfurt rozhodl brankami Höjlunda a Kalimuenda v prvním poločase. Domácí porážku jen zmírnil střídající Pejcinovic v poslední sekundě zápasu. Wolfsburg čeká na výhru už 12 kol, prohrál potřetí v řadě a na přímou záchranu ztrácí šest bodů, patnáctý Kolín nad Rýnem má navíc zápas k dobru. Za barážovou příčku, kterou aktuálně okupuje St. Pauli, zaostává o čtyři body.
Heidenheim se k Wolfsburgu přiblížil na dvoubodový rozdíl. Vítězství posledního celku dvěma góly řídil Honsak, třetí branku přidal Zizivadze a porážku zmírnil Querfeld. Záložník Král odehrál 84 minut, nejvíce v sezoně.
Třetí Lipsko gólem Yana Diomandeho doma porazilo Mönchengladbach 1:0, zvítězilo potřetí v řadě a odskočilo Stuttgartu do tříbodového náskoku.
Německá fotbalová liga - 29. kolo:
Dortmund - Leverkusen 0:1 (42. Andrich), Heidenheim - Union Berlín 3:1 (9. a 36. Honsak, 79. Zivzivadze - 75. Querfeld), Lipsko - Mönchengladbach 1:0 (81. Diomande), Wolfsburg - Frankfurt 1:2 (90.+7 Pejcinovic - 21. Höjlund, 32. Kalimuendo),
18:30 St. Pauli - Bayern Mnichov.
Tabulka:
1.
Bayern Mnichov
28
23
4
1
100:27
73
2.
Dortmund
29
19
7
3
60:29
64
3.
Lipsko
29
17
5
7
56:36
56
4.
Stuttgart
28
16
5
7
56:38
53
5.
Leverkusen
29
15
7
7
59:39
52
6.
Hoffenheim
29
15
6
8
57:43
51
7.
Frankfurt
29
11
9
9
54:54
42
8.
Freiburg
28
10
7
11
41:47
37
9.
Mohuč
28
8
9
11
35:43
33
10.
Augsburg
29
9
6
14
36:53
33
11.
Union Berlín
29
8
8
13
33:50
32
12.
Hamburk
28
7
10
11
32:41
31
13.
Mönchengladbach
29
7
9
13
35:49
30
14.
Brémy
28
7
7
14
31:49
28
15.
Kolín nad Rýnem
28
6
9
13
40:49
27
16.
St. Pauli
28
6
7
15
25:45
25
17.
Wolfsburg
29
5
6
18
39:65
21
18.
Heidenheim
29
4
7
18
32:64
19
