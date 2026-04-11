Sport

Žolík Schick pálil šance, přesto Leverkusen ve šlágru udolal Borussii Dortmund

ČTK

Fotbalisté Dortmundu v 29. kole německé ligy doma podlehli 0:1 Leverkusenu se střídajícím Patrikem Schickem. Vedoucí Bayern Mnichov může večer zvýšit náskok na 12 bodů, pokud uspěje na hřišti St. Pauli.

Germany Bundesliga Soccer
Leverkusen's Patrik Schick controls the ball during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and Bayer Leverkusen in Dortmund, Germany, Saturday, April 11, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)Foto: CTK
Sestupem vážně ohrožený Wolfsburg doma podlehl Frankfurtu 1:2, naopak poslední Heidenheim porazil 3:1 Union Berlín, za nějž poprvé od konce srpna nastoupil v základní sestavě Alex Král.

O vítězství Leverkusenu rozhodla chyba Bensebajního. Domácí obránce při rozehrávce přihrál kapitánovi soupeře Andrichovi, jenž se nerozpakoval a tvrdou střelou zpoza vápna vymetl levý dolní roh Kobelovy branky.

Borussia si ani ve druhém poločase nevypracovala mnoho brankových příležitostí, z ojedinělé šance byl ale blízko vyrovnání Guirassy, když dělovkou z úhlu nastřelil břevno. Do podobné šance se dostal i Schick, který na hřiště přišel až v 54. minutě, Kobel ale českého útočníka vychytal.

Leverkusen využil páteční zaváhání Hoffenheimu a vystřídal ho na pátém místě tabulky znamenajícím účast v Evropské lize. Bod ho dělí od čtvrtého Stuttgartu, který drží poslední pozici pro start v Lize mistrů a má nedělní zápas s Hamburkem k dobru.

Frankfurt rozhodl brankami Höjlunda a Kalimuenda v prvním poločase. Domácí porážku jen zmírnil střídající Pejcinovic v poslední sekundě zápasu. Wolfsburg čeká na výhru už 12 kol, prohrál potřetí v řadě a na přímou záchranu ztrácí šest bodů, patnáctý Kolín nad Rýnem má navíc zápas k dobru. Za barážovou příčku, kterou aktuálně okupuje St. Pauli, zaostává o čtyři body.

Heidenheim se k Wolfsburgu přiblížil na dvoubodový rozdíl. Vítězství posledního celku dvěma góly řídil Honsak, třetí branku přidal Zizivadze a porážku zmírnil Querfeld. Záložník Král odehrál 84 minut, nejvíce v sezoně.

Třetí Lipsko gólem Yana Diomandeho doma porazilo Mönchengladbach 1:0, zvítězilo potřetí v řadě a odskočilo Stuttgartu do tříbodového náskoku.

Německá fotbalová liga - 29. kolo:

Dortmund - Leverkusen 0:1 (42. Andrich), Heidenheim - Union Berlín 3:1 (9. a 36. Honsak, 79. Zivzivadze - 75. Querfeld), Lipsko - Mönchengladbach 1:0 (81. Diomande), Wolfsburg - Frankfurt 1:2 (90.+7 Pejcinovic - 21. Höjlund, 32. Kalimuendo),

18:30 St. Pauli - Bayern Mnichov.

Tabulka:

1.

Bayern Mnichov

28

23

4

1

100:27

73

2.

Dortmund

29

19

7

3

60:29

64

3.

Lipsko

29

17

5

7

56:36

56

4.

Stuttgart

28

16

5

7

56:38

53

5.

Leverkusen

29

15

7

7

59:39

52

6.

Hoffenheim

29

15

6

8

57:43

51

7.

Frankfurt

29

11

9

9

54:54

42

8.

Freiburg

28

10

7

11

41:47

37

9.

Mohuč

28

8

9

11

35:43

33

10.

Augsburg

29

9

6

14

36:53

33

11.

Union Berlín

29

8

8

13

33:50

32

12.

Hamburk

28

7

10

11

32:41

31

13.

Mönchengladbach

29

7

9

13

35:49

30

14.

Brémy

28

7

7

14

31:49

28

15.

Kolín nad Rýnem

28

6

9

13

40:49

27

16.

St. Pauli

28

6

7

15

25:45

25

17.

Wolfsburg

29

5

6

18

39:65

21

18.

Heidenheim

29

4

7

18

32:64

19

Mohlo by vás zajímat
Billie Jean King Cup 2026

Parádní Nosková odvrátila mečboly a Češky pořád žijí v bitvě o postup do finále

České tenistky hrají v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové se Švýcarskem 2:2 na zápasy a drží naději na postup do finálového turnaje. O vyrovnání stavu se postarala Linda Nosková, která odvrátila v souboji jedniček s Belindou Bencicovou tři mečboly a zvítězila 6:3, 3:6, 7:6. O vítězkách rozhodne závěrečná dvouhra, do níž by měly nastoupit Marie Bouzková a Viktorija Golubicová.

Ruský prezident Vladimir Putin.

ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří, Zelenskyj souhlasí, ale...

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům. Totožný apel vyslovil v sobotu i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

