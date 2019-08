Zmrhal a Matějů dostali extravagantního parťáka. Do Brescie míří Balotelli

před 2 hodinami

O šestatřicetinásobného italského reprezentanta ghanského původu se údajně zajímalo i brazilské Flamengo, on sám dal ale přednost návratu do rodné země.

Fotbalový útočník Mario Balotelli má namířeno zpět do Itálie. Podle médií se vicemistr Evropy z roku 2012 dohodl na působení v týmu nováčka Serie A Brescii, kde by měl podepsat tříletý kontrakt. Oficiálně by měl být představen ve čtvrtek.

Devětadvacetiletý Balotelli je bez angažmá od konce minulé sezony, kdy mu vypršela smlouva v Marseille. V Serii A hrál útočník, jehož kariéru provázejí disciplinární prohřešky, naposledy v roce 2016 za AC Milán. Předtím působil také v Interu, Manchesteru City a Liverpoolu, poté hrál ve Francii za Nice a naposledy za Marseille.

V Brescii se Balotelli potká se dvěma českými fotbalisty - obráncem Alešem Matějů a Jaromírem Zmrhalem, jenž do týmu přestoupil ze Slavie teprve minulý týden.