Zlomené srdce, sevřené hrdlo, naprostý šok. Srážka s brankářem má tragický konec

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let. Španělský klub o tom informoval na webu.
„Se zlomeným srdcem, sevřeným hrdlem a v naprostém šoku oznamujeme tragické úmrtí Jesúse de Miguela,“ uvedlo Tenerife v prohlášení. „Neexistují slova útěchy. Není vůbec nic, co by mohlo zmírnit náš hluboký zármutek,“ dodal klub.
De Miguel se v sedmé minutě nastavení srazil s brankářem hostujícího celku Jesúsem Owonoem. Gólman při pokusu o odkop zasáhl hráče Tenerife kolenem do hrudníku a za zákrok dostal červenou kartu.
De Miguel zůstal ležet bez hnutí na trávníku a hráči obou týmů okamžitě začali přivolávat lékařskou pomoc. Útočník byl po ošetření převezen do nemocnice. V sanitce ho podle médií postihla srdeční zástava a musel být oživován.
Utkání se nedohrálo a bylo předčasně ukončeno za stavu 2:2.
Španělský svaz kvůli tragické události odložil všechny dnešní zápasy včetně několika utkání domácích pohárů. Zrušil také plánované oznámení nominace reprezentace do 21 let. Soustrast vyjádřila i řada klubů včetně Barcelony nebo Realu Madrid.
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