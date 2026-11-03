Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
3. 11. Hubert
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Zlomené srdce, sevřené hrdlo, naprostý šok. Srážka s brankářem má tragický konec

Sport,ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let. Španělský klub o tom informoval na webu.

Jesús de Miguel of CD Tenerife
Jesús de MiguelFoto: Profimedia – Ivan Sanchez Jimenez / Avalon / Profimedia
Reklama

„Se zlomeným srdcem, sevřeným hrdlem a v naprostém šoku oznamujeme tragické úmrtí Jesúse de Miguela,“ uvedlo Tenerife v prohlášení. „Neexistují slova útěchy. Není vůbec nic, co by mohlo zmírnit náš hluboký zármutek,“ dodal klub.

De Miguel se v sedmé minutě nastavení srazil s brankářem hostujícího celku Jesúsem Owonoem. Gólman při pokusu o odkop zasáhl hráče Tenerife kolenem do hrudníku a za zákrok dostal červenou kartu.

De Miguel zůstal ležet bez hnutí na trávníku a hráči obou týmů okamžitě začali přivolávat lékařskou pomoc. Útočník byl po ošetření převezen do nemocnice. V sanitce ho podle médií postihla srdeční zástava a musel být oživován.

Utkání se nedohrálo a bylo předčasně ukončeno za stavu 2:2.

Reklama
Reklama

Španělský svaz kvůli tragické události odložil všechny dnešní zápasy včetně několika utkání domácích pohárů. Zrušil také plánované oznámení nominace reprezentace do 21 let. Soustrast vyjádřila i řada klubů včetně Barcelony nebo Realu Madrid.

Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Nejnovější články z Kultury

Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.

Nejnovější články z rubriky Auto

Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Materiál z nitra Země vyletěl vysoko nad hladinu a následně se zřítil zpět do moře. Ilustrační foto
Materiál z nitra Země vyletěl vysoko nad hladinu a následně se zřítil zpět do moře. Ilustrační foto
Materiál z nitra Země vyletěl vysoko nad hladinu a následně se zřítil zpět do moře. Ilustrační foto

Vědci rozluštili jizvu na dně Severního moře. Asteroid kdysi vyvolal obří tsunami

Sedm set metrů pod dnem (ano, pod dnem) Severního moře leží obří kruhová jizva. Geologové se o její původ přeli přes dvacet let a v roce 2009 dokonce hlasováním zamítli, že by šlo o stopu po vesmírném tělese. Teď je spor u konce. Mikroskopická zrna z hlubinného ropného vrtu definitivně potvrdila, že do moře narazil asteroid o velikosti fotbalového stadionu a vyvolal stometrovou vlnu tsunami.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama