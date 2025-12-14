Zlomená srdce Vlků, Krejčí terčem nebývalé kritiky. Zničený Čech už se těší na únik

Už už se natahovali po prvotřídní senzaci. Po třetím bodu do tabulky letošní Premier League. Chybělo pár minut, nakonec ale Wolves zůstali znovu s prázdnýma rukama. Na hřišti vedoucího Arsenalu je srazily dva vlastní góly. Český fotbalista Ladislav Krejčí působil zničeně a bezradně, o sestupu jeho týmu už nemůže být pochyb.
Slovutný Arsenal byl kousíček od blamáže, která by šokovala celý fotbalový svět.
V sobotním duelu prvního týmu Premier League proti poslednímu se tým Mikela Artety dlouho trápil. Až po 70. minutách favorita vysvobodil rohový kop Bukaya Saky, který se od tyče odrazil zpět do brankáře Sama Johnstonea a potom do sítě.
Jenže Gunners pojistku nepřidali a v 90. minutě se zaplněný Emirates Stadium propadl do deprese první kategorie, to když vyrovnal přesnou hlavičkou Tolu Arokodare.
Wolves slavili, jako kdyby se právě zachránili v lize, jenže jejich radost trvala jen pár minut. Po dalším centru Saky si ve čtvrté minutě nastavení srazil míč do vlastní sítě Yerson Mosquera.
„Kouše se to asi jako celá sezona, není to nic jednoduchého. Nikdy jsem v takové situaci nebyl, takže je o to těžší se z toho dostat. My se s tím vypořádáváme každý zápas. Víte, že se na něco připravujete, nevyjde to, a za pět dní je to znovu," vyprávěl viditelně zničený český záložník Ladislav Krejčí po utkání v rozhovoru pro Canal+ Sport.
"Je to určitá výzva do života, kterou fotbal přináší. Já jsem si tuhle cestu vybral a těším se, až na to přijdu, jak z toho ven," dodal po deváté ligové porážce za sebou.
Krejčí znovu nastoupil ve středové řadě a stejně jako celý tým většinu času běhal bez míče. Po inkasované brance ho trenér Rob Edwards vyměnil za ofenzivnějšího Fernanda Lopeze a hra hostů se okamžitě zvedla. Najednou byli nebezpeční.
Možná i proto se Krejčího výkon tentokrát fanouškům Wolves příliš nezamlouval, což se v jeho prozatímním působení v klubu prakticky nestalo.
V hodnocení hráčů na webu Molineux News byl nejslabším členem týmu. Obdržel podprůměrnou známku 4 z 10, takovou kromě něj dostal už jen vyčichlý útočník Jörgen Strand Larsen.
„Celou dobu se nedokázal dostat do hry tak, jako jeho spoluhráči v záloze. Přihrávky mu létaly všude možně. Možná se přece jen lépe hodí na pozici stopera,“ znělo ve verdiktu.
Krejčí samozřejmě přišel ze španělské Girony primárně jako levonohý obránce, ideální do systému Wolves se třemi stopery, zároveň se ale Vlkům líbila jeho univerzálnost. V záloze toho odehrál dost kdysi ve Spartě a v aktuální mizérii Wolverhamptonu se zdál být jedním z mála hráčů, kteří se nebojí odvážnějších progresivních přihrávek. V sobotu se mu ale nedařilo.
Na stránce Always Wolves hodnocení tak příkré nebylo, Krejčí dostal 6 z 10, byť také tady převažovala kritika nad chválou.
„Byl nejhorší ze tří našich hráčů ve středu zálohy. Nabídl málo. Na druhou stranu nám pomáhal udržovat rozestavení a naplňovat Edwardsův herní plán,“ hodnotil autor.
Krejčí po utkání herní plán částečně osvětlil. „Připravovalo se na to těžko, věděli jsme, co nás čeká za kvalitu. Je to asi nejlepší tým v Evropě. Měli jsme plán hrát v bloku, oni nám neustále přehrávali tu stranu, na které jsem byl já, takže tam bylo hodně předávání hráčů. Snažili jsme se pracovat tak, abychom jim dali co nejméně prostoru,“ vysvětloval šestadvacetiletý hráč pro Canal+ Sport.
Wolves zůstávají jasně poslední se 2 body, na nesestupové pozice už ztrácejí 13 bodů. Další zápas odehrají 20. prosince, na domácím stadionu budou hostit Brentford.
