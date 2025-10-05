Zlín přišel o cennou výhru. Dánský bek v nastavení zachránil Baníku bod

Oba týmy v lize bodovaly podruhé za sebou. Zlínský ligový nováček je v neúplné tabulce čtvrtý, Baníku patří až 11. příčka.
11. kolo první fotbalové ligy:
FC Zlín - Baník Ostrava 1:1 (1:0)
Branky: 17. Černín z pen. - 90.+4 Munksgaard. Rozhodčí: Berka - Hájek, Kotalík - Szikszay (video). ŽK: Pišoja - Almási. Diváci: 5310.
Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Kolář, Fukala (85. Ulbrich) - Nombil (90. Křapka), Didiba - Pišoja (64. Koubek), Cupák, Kalabiška (85. Machalík) - Poznar (64. Kanu). Trenér: Červenka.
Ostrava: Budinský - Munksgaard, Frydrych, Pojezný (46. Frýdek), Holzer - Buchta (75. Jaroň), Kričfaluši, Boula, Planka (87. Zlatohlávek), Havran (62. Owusu) - Pira (46. Almási). Trenér: Hapal.
Tabulka:
|1.
|Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2.
|Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3.
|Jablonec nad Nisou
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4.
|Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|5.
|Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|6.
|Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|7.
|Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|8.
|Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9.
|Bohemians 1905
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10.
|Hradec Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11.
|Ostrava
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12.
|Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13.
|Mladá Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14.
|Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15.
|Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16.
|Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7