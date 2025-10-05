Fotbal

Zlín přišel o cennou výhru. Dánský bek v nastavení zachránil Baníku bod

ČTK Sport ČTK, Sport
před 1 hodinou
Fotbalisté Zlína remizovali v 11. kole první ligy s Ostravou 1:1. "Ševci" vedli od 17. minuty po brance Jakuba Černína z pokutového kopu, ve čtvrté minutě nastavení ale srovnal svým premiérovým gólem v české nejvyšší soutěži Alexander Munksgaard.
Zlín - Baník Ostrava
Zlín - Baník Ostrava | Foto: ČTK

Oba týmy v lize bodovaly podruhé za sebou. Zlínský ligový nováček je v neúplné tabulce čtvrtý, Baníku patří až 11. příčka.

11. kolo první fotbalové ligy:

FC Zlín - Baník Ostrava 1:1 (1:0)

Branky: 17. Černín z pen. - 90.+4 Munksgaard. Rozhodčí: Berka - Hájek, Kotalík - Szikszay (video). ŽK: Pišoja - Almási. Diváci: 5310.

Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Kolář, Fukala (85. Ulbrich) - Nombil (90. Křapka), Didiba - Pišoja (64. Koubek), Cupák, Kalabiška (85. Machalík) - Poznar (64. Kanu). Trenér: Červenka.

Ostrava: Budinský - Munksgaard, Frydrych, Pojezný (46. Frýdek), Holzer - Buchta (75. Jaroň), Kričfaluši, Boula, Planka (87. Zlatohlávek), Havran (62. Owusu) - Pira (46. Almási). Trenér: Hapal.

Tabulka:

1. Sparta 10 8 1 1 22:10 25
2. Slavia 10 7 3 0 21:7 24
3. Jablonec nad Nisou 10 7 3 0 16:6 24
4. Zlín 11 5 3 3 14:12 18
5. Liberec 11 4 4 3 15:13 16
6. Plzeň 10 4 3 3 17:10 15
7. Karviná 11 5 0 6 17:16 15
8. Olomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians 1905 10 4 3 3 9:10 15
10. Hradec Králové 10 3 3 4 14:16 12
11. Ostrava 11 2 4 5 8:13 10
12. Teplice 11 2 3 6 12:18 9
13. Mladá Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. Slovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. Dukla 11 1 4 6 8:17 7
16. Pardubice 11 1 4 6 11:21 7
 
