Zlín potrápil favorita. Slavia získala tři body po jediném gólu Ayaosiho

Fotbalisté Slavie zvítězili v předehrávce 10. kola první ligy na hřišti posledního Zlína 1:0 a po osmé výhře si jako jediní udrželi neporazitelnost v ligové sezoně. Rozhodl o tom v 16. minutě Emmanuel Ayaosi. Obhájce titulu vede neúplnou tabulku s náskokem šesti bodů na druhý Liberec.
Pražané se vítězně naladili na úterní zápas druhého kola ligové fáze Ligy mistrů v ázerbájdžánském Baku proti Sabahu. Zlín spolu se Slováckem dál čeká na první triumf v ročníku nejvyšší soutěže, na kontě má jen bod.
Úřadující mistři bez marodů Chaloupka a Kačora nastoupili v základní sestavě s reprezentanty, kteří byli z účasti v národním týmu omluveni kvůli zranění.
Na zlínskou Letnou tak od prvních minut vyběhli Zima, Vlček, Provod i Chorý. Mezi náhradníky usedl Sadílek, delší odpočinek byl dopřán Slovinci Šturmovi, který nebyl ani v zápasové. "Ševci" nemohli počítat kvůli zdravotní indispozici s poslední posilou Kratochvílem.
Slavia začala sebevědomě, kombinační hrou si od prvních minut vynutila územní převahu. Jejím výsledkem byly v úvodní desetiminutovce tvrdé střely Chorého a Isifeho z těžkého úhlu, s nimiž si Dostál poradil.
Zlínská obrana podlehla tlaku v 16. minutě. Po kombinaci na levé straně našel Provodův centr hlavu Ayaosiho, který zamířil do protipohybu Dostála a čtvrtým zásahem v ligové sezoně otevřel skóre. Zlín má s 20 inkasovanými brankami nejhorší defenzivu ligy, Slavia s 26 góly nejlepší útok soutěže.
Domácí tým po obdržené brance přidal směrem dopředu, výsledkem byl celkem srovnaný obraz hry. Ve 28. minutě si vysloužil potlesk tribun Kukučka za tvrdou střelu po zemi, kterou Markovič kryl. Z protiútoku zahodil šanci na zvýšení slavistického náskoku Nowak, neboť z malého vápna po centru Chorého přestřelil.
Ve 35. minutě prověřil Dostála z hranice pokutového území Provod. Slavia se v závěru poločasu dostala opět do tlaku, dvakrát vystřelil aktivní Provod, nicméně bez gólového efektu.
Po přestávce chtěli hosté co nejdříve přidat druhý gól, který by přinesl ještě větší klid na jejich kopačky. Ve 48. minutě udržel naděje Zlína Dostál, jenž zpacifikoval střelu Ayasiho. Vzápětí zamířil těsně vedle Provod, hlavička Chorého skončila nad břevnem a jeho střela o pár minut později zase mimo tři tyče.
Zlín v ofenzivě spoléhal na občasné standardní situace a brejky, jenže žádná šance k vyrovnání se z toho nezrodila. "Ševcům" bralo hodně sil ubránit kombinační hru Slavie. V 72.minutě pískl sudí Radina pokutový kop po kontaktu Nombila s Provodem, ale po zásahu videorozhodčího se ukázalo, že k faulu došlo mimo pokutové území a penalta byla odvolána.
Domácí stále drželi naději na možné vyrovnání, střídáním posílili útok a vytvořili si i převahu, které však chyběla finální přihrávka. V 90. minutě nechtěně protáhl Markoviče hlavičkou Nowak, další možnost už nepřišla.
Zlín doma v lize nebodoval ani v šestém utkání v ročníku. Slavia se Zlínem neprohrála v nejvyšší soutěži potřinácté za sebou. Na jeho stadionu mu podlehla v jediném z posledních 15 ligových duelů a sedmkrát v řadě tam bodovala, z toho šestkrát zvítězila.
10. kolo první fotbalové ligy:
FC Zlín - Slavia Praha 0:1 (0:1)
Branka: 16. Ayaosi. Rozhodčí: Radina - Hájek, Dorotík - Ochotnický (video). ŽK: Černín, Štefan - Holeš. Diváci: 4913.
Zlín: Dostál - Kukučka, Černín, Křapka, Fukala - Machalík (80. Cupák), Nombil - Kopečný (86. Petruta), Štefan (59. Poznar), Pišoja (80. Appiah) - Šmiga (80. Kanu). Trenér: Hoftych.
Slavia: Markovič - Holeš, Vlček, Zima - Isife (90.+2 Konečný), Moses (79. Sadílek), Nowak, Suleiman - Ayaosi (68. Chytil), Provod - Chorý. Trenér: Trpišovský.
Tabulka:
1.
Slavia
10
8
2
0
26:6
26
2.
Liberec
9
6
2
1
13:4
20
3.
Mladá Boleslav
8
5
2
1
17:9
17
4.
Olomouc
9
5
1
3
16:13
16
5.
Teplice
9
5
1
3
17:15
16
6.
Zbrojovka Brno
9
5
1
3
12:12
16
7.
Sparta
9
5
0
4
18:12
15
8.
Jablonec nad Nisou
9
4
2
3
11:9
14
9.
Hradec Králové
9
4
2
3
8:9
14
10.
Plzeň
9
2
4
3
17:17
10
11.
Ostrava
9
3
1
5
7:17
10
12.
Bohemians 1905
8
2
3
3
9:11
9
13.
Pardubice
9
2
2
5
9:14
8
14.
Artis Brno
9
1
2
6
7:18
5
15.
Slovácko
9
0
4
5
7:16
4
16.
Zlín
10
0
1
9
8:20
1
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