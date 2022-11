Zlatokop Weiss, zhrzený Romário nebo loajální Guardiola. Jak dopadly hvězdy v Kataru

Sběratel trofejí

Nejslavnějším z nich je Xavi. Současný trenér Barcelony v katalánském klubu prošel všemi věkovými kategoriemi a jako majitel pětadvaceti klubových trofejí včetně čtyř z Ligy mistrů odešel v pětatřiceti do Al-Saddu.

V historicky nejúspěšnějším klubu země z jedné čtvrti v Dauhá mu dali roční plat 10 milionů eur. Nebyl to žádný "důchod", protože kdyby s populárním tvůrcem hry v sestavě mužstvo přestalo vyhrávat, byl by to nejen sportovní neúspěch, ale představenstvo klubu by doma ztratilo prestiž. Zpočátku to tak vypadalo, ale trpělivost se vyplatila a Xavi dovedl Al-Sadd ke čtyřem trofejím včetně dalšího titulu v tamní Stars League. Dokonce sedm jich přidal za pouhé dva roky v roli trenéra, loni ale vyslyšel volání Barcelony, aby ji v nelehkém období vrátil na výsluní.