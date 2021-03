Zlatan se chystá rozezpívat Sanremo. O vagabundech bude zpívat s Mihajlovičem

Útočník Zlatan Ibrahimovic a trenér fotbalistů Boloni Siniša Mihajlovič ve čtvrtek na chvíli vymění kopačky za mikrofon. Na hudebním festivalu v lázních Sanremo společně zazpívají italský hit z roku 1972 Io Vagabondo od skupiny Nomadi.

"Nevím, co mě čeká, ale rozhodně to bude zábava. Dávat góly je snazší, ale nebojím se," řekl Ibrahimovic na tiskové konferenci. "Když to pokazím, nikdo mě nebude soudit. Když se mi to povede, tím lépe. Aspoň budu mít další džob, až skončím s fotbalem," uvedla devětatřicetiletá hvězda.

Ibrahimovic se kvůli účasti na čtyřdenním festivalu stal ještě před pěveckým vystoupením terčem kritiky. AC Milán totiž ve středu čeká ligový zápas s Udine a v neděli utkání na hřišti Verony. Švédský kanonýr měl původně v plánu v Sanremu trénovat a odskočit si na oba duely, kvůli svalovému zranění ale nakonec o zápasy přijde.