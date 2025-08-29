Z Krejčího bude jednou kapitán reprezentace, tuší Nedvěd. Jeho přestup uvítal

Bývalý kapitán Sparty by v budoucnu mohl nosit také kapitánskou pásku v národním týmu, uvedl dvaapadesátiletý držitel Zlatého míče z roku 2003 na nominační tiskové konferenci před zářijovým zápasem kvalifikace mistrovství světa v Černé Hoře a následným přípravným duelem se Saúdskou Arábií.
Krejčí bude v týmu "Vlků" nejprve hostovat, součástí dohody je opce na přestup. "Jeho profesionalita je obrovská, je stabilním hráčem národního týmu. Mohl by být v budoucnu jeho kapitánem. Premier League je nejlepší, nejtěžší liga na světě. Jakýkoliv přestup českého hráče do anglické ligy je známkou jeho obrovské kvality," řekl Nedvěd, který roli kapitána reprezentace sám zažil.
Bývalého hráče Sparty, Lazia Řím či Juventusu Turín v létě angažovalo nové vedení Fotbalové asociace ČR. "Bylo to turbulentní. Dnešní nominace áčka a jednadvacítky je výsledek dvouměsíční práce, za kterou si všichni stojíme. Všichni spolupracují a makají, abychom byli úspěšní. Chceme to dokázat už v Černé Hoře," uvedl bývalý záložník, který s reprezentací získal stříbro na Euru 1996 a bronz o osm let později.
Nedvěd posvětil nominaci Tomáše Chorého, přestože opora Slavie si odpykává šestizápasový trest za nesportovní úder pěstí do rozkroku protihráče a momentálně nehraje. S urostlým útočníkem se sešel.
"Bylo mu to líto. Viděli jsme všichni, že moment na hřišti neustál. Bylo to v devadesáté minutě, jsou tam emoce a pomalu ani nevidíte balon. Může se to stát," řekl Nedvěd. "Nechci ho omlouvat, ale Tomáš má naše pochopení. Bylo to myslím jeho první vyloučení a věřím, že už se to nestane," dodal.
Nedvěd při nástupu do funkce avizoval, že k trenérovi Ivanu Haškovi bude mít spoustu otázek třeba ohledně kvalifikačního debaklu 1:5 v Chorvatsku. "Jsme v každodenním kontaktu. Každý má svůj názor, za což jsem rád. Co trenér postaví a vyběhne na hřiště, je pak výsledkem shody nás všech," uvedl manažer.
Hašek povolal dva nováčky z Jablonce obránce Martina Cedidlu a záložníka Michala Berana. "Řekli jsme, že budeme zohledňovat momentální formu. Oba ji mají, trenér v Jablonci (Luboš Kozel) odvádí skvělou práci, hrají výborný fotbal. Nominace obou je logická," řekl Nedvěd.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Vítězslav Jaroš
|Ajax Amsterodam
|1
|0
|Matěj Kovář
|PSV Eindhoven
|13
|0
|Jindřich Staněk
|Slavia Praha
|13
|0
|Obránci
|Martin Cedidla
|Jablonec
|0
|0
|David Douděra
|Slavia Praha
|12
|1
|Tomáš Holeš
|Slavia Praha
|37
|2
|Robin Hranáč
|Hoffenheim
|7
|0
|Václav Jemelka
|Plzeň
|10
|0
|David Jurásek
|Besiktas Istanbul
|12
|1
|Ladislav Krejčí II
|Wolverhampton
|20
|3
|Martin Vitík
|Boloňa
|5
|0
|Jaroslav Zelený
|Sparta Praha
|16
|0
|Záložníci
|Michal Beran
|Jablonec
|0
|0
|Václav Černý
|Wolfsburg
|26
|7
|Lukáš Červ
|Plzeň
|9
|1
|Alex Král
|Union Berlín
|47
|2
|Vasil Kušej
|Slavia Praha
|4
|0
|Lukáš Provod
|Slavia Praha
|32
|3
|Michal Sadílek
|Slavia Praha
|27
|1
|Tomáš Souček
|West Ham
|81
|15
|Pavel Šulc
|Lyon
|14
|4
|Útočníci
|Tomáš Chorý
|Slavia Praha
|14
|4
|Jan Kuchta
|Sparta Praha
|28
|3
|Patrik Schick
|Leverkusen
|46
|24
|Matěj Vydra
|Plzeň
|46
|7