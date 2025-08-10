Fotbal

Zkrachovalý mistr Evropy živořil v bídě, tak obíral své známé. Gólmana čeká vězení

Jiří Škuba Jiří Škuba
před 4 hodinami
Smutným koncem vyvrcholil životní příběh německé fotbalové legendy. Eike Immel, bývalá hvězda bundesligy a evropský šampion z roku 1980, putuje na dva a půl roku do vězení. Svou životní mizérii řešil tak, že si od svého okolí půjčoval peníze, přestože mu bylo jasné, že je nikdy nevrátí. Zmíněným způsobem podvedl více než 100 lidí.
Eike Immel ve svém životě dokráčel až na vrchol. O to bolestnější byl jeho pád
Eike Immel ve svém životě dokráčel až na vrchol. O to bolestnější byl jeho pád | Foto: Profimedia

Čtyřiašedesát zápasů v reprezentaci, více než 500 utkání v bundeslize. Titul mistra Evropy, dvě stříbra ze světových šampionátů, vítězství v německé lize. Impozantní statistiky řadí Eike Immela mezi skutečné bundesligové legendy.

Jenže… Jestliže měl kdysi vše, nyní nemá nic. Pětašedesátiletého rodáka z Eksdorfu nyní čeká pobyt ve vězení, kam ho dovedly existenciální problémy. U soudu se hájil tím, že není profesionální podvodník, ale zkrachovalý člověk.  "Žiju z ruky do úst," prosil tribunál o shovívavost a podmínku. Neuspěl.

Nepodmíněný trest dostal podle deníku Bild za to, že podvedl více než stovku lidí. Napůjčoval si od nich peníze, i když mu bylo jasné, že je nikdy nemůže vrátit. Používal k tomu různé záminky: například loni slíbil zajistit lístky na fotbalový šampionát v Německu. Vstupenky však nedodal a inkasované peníze si ponechal.

Sumu nekalým způsobem získanou soud vyčíslil na 34 240 eur, tedy více než 800 000 korun.

 
