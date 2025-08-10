Zkrachovalý mistr Evropy živořil v bídě, tak obíral své známé. Gólmana čeká vězení

Čtyřiašedesát zápasů v reprezentaci, více než 500 utkání v bundeslize. Titul mistra Evropy, dvě stříbra ze světových šampionátů, vítězství v německé lize. Impozantní statistiky řadí Eike Immela mezi skutečné bundesligové legendy.
Jenže… Jestliže měl kdysi vše, nyní nemá nic. Pětašedesátiletého rodáka z Eksdorfu nyní čeká pobyt ve vězení, kam ho dovedly existenciální problémy. U soudu se hájil tím, že není profesionální podvodník, ale zkrachovalý člověk. "Žiju z ruky do úst," prosil tribunál o shovívavost a podmínku. Neuspěl.
Nepodmíněný trest dostal podle deníku Bild za to, že podvedl více než stovku lidí. Napůjčoval si od nich peníze, i když mu bylo jasné, že je nikdy nemůže vrátit. Používal k tomu různé záminky: například loni slíbil zajistit lístky na fotbalový šampionát v Německu. Vstupenky však nedodal a inkasované peníze si ponechal.
Sumu nekalým způsobem získanou soud vyčíslil na 34 240 eur, tedy více než 800 000 korun.