Žižkovský stadion se těší na úpravy za miliony. Radnice je chystá, ačkoli Viktoria dluží starý nájem

Viktoria Žižkov své závazky řeší, ten vůči městu za neproplacený nájem stadionu, je zatím s otazníkem. Přesto se na stadionu chystají velkorysé úpravy

Praha - Viktoria Žižkov patří do pražské skupinky pomyslných fotbalových Lazarů vstávajících pozvolna z hrobu.

Ani omylem není tak daleko jako Slavia, která si to od insolvenčního soudu střihla zejména díky čínské investici prakticky rovnou do boje o titul. Prvoligovou příslušnost může Viktoria stále ještě závidět i Bohemians, klubu, co spadnul do konkurzu - a velmi křivolace se pak znovuobjevil na scéně s přídomkem Bohemians 1905. Ostatně pro "klokany" bylo právě včera zprávou dne dojednání nájemní smlouvy na Ďolíček, schválila ho rada hlavního města Prahy, jež vršovický stadion bude nově vlastnit - více zde.

Ani s Viktorií Žižkov to zejména v průběhu roku 2015 a ještě několik měsíců poté nevypadalo po ekonomické stránce zrovna růžově. Pasovala k ní slůvka: "Dluhy, kam se podíváš" a hrozila insolvence.

Podle současného majitele klubu Jiřího Rývy se ale klubu daří znovu se postavit na vlastní nohy. Ve druhé nejvyšší soutěži, tedy Fotbalové národní lize, ztrácí klub po podzimu 10 bodů na postupovou příčku, ale ty nejpodstatnější věci pro vedení Viktorie leží stále někde trochu jinde.

"Na jaře samozřejmě budeme chtít hrát v co nejvyšších patrech tabulky, uvidíme, na co budeme stačit, prvořadou prioritou Viktorie Žižkov je teď dokončení její vnitřní konsolidace," říká Rýva. "A musím říci, že se nám to daří. Jednak jsme, chválabohu, byli vyčleněni z konkurzu kolem Strojexportu, kam nás snad zamotali nějakým nedopatřením (více zde). Daří se nám ovšem řešit i řadu těch starých závazků vůči bývalým hráčům a podobně, je to buď zaplacené nebo běží splátkové kalendáře."

Viktorii Žižkov pomohla mimo jiné i dohoda s Václavem Brabcem, novým vlastníkem Baníku Ostrava, který loni zaplatil dluhy v řádech milionů korun, které vztahy obou klubů zatěžovaly několik let.

Chystá se přestavba až za 120 milionů

Jen jeden velký závazek ještě Viktoria Žižkov vyřešený nemá, a to vůči Městské části Praha 3. Jde o to, že klub dlouhodobě působil na stadionu v Seifertově ulici, který postupně převedla do svého majetku městská část - a potíž byla v tom, že klub na stadionu hrál, ale neplatil nájem, a to samozřejmě už v éře předchozího klubového majitele Luďka Vinše

Přestože se celá tahle lapálie řeší dodnes, a to i u soudu, signalizuje radnice Prahy 3, že to s fotbalem na Žižkově myslí dlouhodobě opravdu dobře. A po 8 milionech, které do úprav stadionu v Seifertově ulici nasměrovala loni, chystá další, ještě masivnější finanční injekci.

"Magistrát signalizoval, že pro městské části by letos mohl být na investiční účely připraven balík kolem 1,4 miliardy korun. Samozřejmě záleží, kolik nakonec Praha 3 dostane, ale jedním z cílů, do kterých bychom chtěli investovat, je právě fotbalový stadion. V maximalistické variantě by mohlo jít o 80-120 milionů korun," zmiňuje Alexander Bellu, místostarosta Prahy 3, zvolený za ODS.

Pokud všechno klapne, měly by se na stadionku, který uvádí kapacitu 5334 diváků, rekonstruovat zejména jeho tribuny. S úpravami by se každopádně nezačalo dřív než v létě.

To všechno navzdory tomu, že vztah s profesionálním klubem, tedy FK VIktoria Žižkov, a.s. není ještě zdaleka dořešen.

"Podle nás dluží klub na nájemném 1,3 milionu korun. A soud v první instanci nám v tom dal za pravdu. Teď se blíží soud odvolací. Měli jsme s Viktorií Žižkov několik jednání, ale zatím jsme se na žádném mimosoudním vyřešení celé záležitosti neshodli," říká místostarosta Bellu.

Vedení fotbalového klubu to vidí trochu jinak. Závazek uznává, ale o 400 000 korun nižší. V tom je hlavní jádro zatím otevřeného sporu.

"Ano, jediná věc, která ještě není úplně dořešená, je náš vztah s městskou částí," připouští Jiří Rýva. "V nejbližší době by ovšem mělo přijít další jednání, kde už se to snad podaří zahladit. My vycházíme z toho, že dlužíme 900 000 korun. Paní starostka nám každopádně slíbila, že žaloba proti Viktorii Žižkov bude ze strany Prahy 3 stažena. Já věřím, že se rozumně domluvíme i bez soudu."

V minulosti byl klub několikrát ze stadionu vykázán, nikdy se ovšem reálně neodstěhoval. Od léta 2016 řeší městská část a klub své soužití šalamounsky. "Stadion teď nepronajímáme profesionálnímu fotbalovému klubu, ale občanskému sdružení FK Viktoria Žižkov. A sdružení nájem pravidelně platí," konstatuje místostarosta Alexandr Bellu.

Nájemní smlouva s občanským sdružením umožňuje na stadionu v Seifertově ulici působení mládeže Viktorie Žižkov, ale i profesionálního A-týmu, který tu po loňském postupu z ČFL hrává druholigové zápasy. Ještě loni tu "hostoval" i celek Slavoje Vyšehrad, ale poté, co absolvoval opačnou trasu, tedy z FNL do ČFL, vrátil se zase ze Žižkova domů, tedy na Vyšehrad.

Zima změnila trenéra a přivábila Švejdíka

Po sportovní stránce Viktoria v zimě ohlásila jednu velkou změnu, vlastně dvě. Trenéra Zdeňka Haška vystřídal na sklonku roku první ligou ošlehaný David Vavruška. A jako zatím asi nejvýraznější posilu si vybral bývalého sparťana Ondřeje Švejdíka.

"Zimní trenérská změna měla jediný důvod. Zdeněk Hašek u nás odváděl dobrou práci, ale sám nás požádal, abychom ho z funkce uvolnili, že si potřebuje v klidu vyřídit nějaké své soukromé záležitosti. Tak jsme mu vyhověli a angažovali Davida Vavrušku," vysvětluje Jiří Rýva.

Ondrej Svejdik podepise smlouvu s Viktorii Zizkov na 1,5 roku. ✌️️ pic.twitter.com/oUeq9xEnxb — Jiri Muller (@jirimullerEsam) January 10, 2017

Švejdíkovi, který v minulosti hrával třeba i za Groningen nizozemskou ligu, bylo v prosinci 34 let. Naposledy působil v Žilině. A na pozici stopera by měl vytvořit buď dvojici s ex-libereckým Jiřím Pimparou, nebo na něj vytvořit konkurenční tlak.

V kádru působí i několik dalších někdejších ligistů, namátkou bývalý slávistický gólman Karel Hrubeš, za Duklu hrávali třeba Pavel Hašek, Miroslav Podrazký či Vojtěch Engelmann. Na žižkovské testy v zimě přišel Jiří Mareš, který má zkoušenosti s nejvyšší soutěží z Příbrami, působil i v Českých Budějovicích. Jestli ale setrvá i pro jarní část, ještě není jasné.

"V zimě nás opustil jen levý bek Tomáš Josl, jinak základ mužstva zůstal pohromadě," podtrhává Michal Dyml, sportovní ředitel Viktorie Žižkov.

