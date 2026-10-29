Životní zápas neuvěřitelného člověka. Trenér hrdinu ocenil, v lize ho ovšem nepostaví

Brankář ostravských fotbalistů Viktor Budinský odchytal podle vlastních slov při výhře 2:0 na Spartě životní zápas. Třiatřicetiletý slovenský gólman předvedl v osmifinále domácího poháru několik takřka zázračných zákroků.
Budinský dostal v poháru šanci před tradiční jedničkou Martinem Jedličkou a mezi tyčemi se překonával. Hned třikrát mu také pomohla branková konstrukce. „Jestli to byl můj životní zápas? Myslím, že asi ano,“ smál se hrdina střetnutí.
„Do každého zápasu jdu s tím, že nedostanu gól. Šlo to tak nějak postupně, když jsem v prvním poločase chytil střelu na zadní tyč, tak jsem si říkal, že by to mohlo být fajn,“ prozradil Budinský.
„Dobrý výkon, ale musím pochválit i kluky, skákali do střel, blokovali je. Jsme jeden tým, pomohl jsem já, pomohli i oni,“ přidal.
Jeho tým nastoupil poté, co kvůli hromadnému onemocnění nehrál víkendový ligový zápas v Liberci. „Asi od 68. minuty jsem měl křeče, takže úplně do srandy mi nebylo. Byli jsme unavení, nebylo to lehké utkání. Ale dali jsme do toho srdce a rvali jsme se až do konce,“ popisoval Budinský.
Trenér vítězů Roman Skuhravý ocenil, jak jeho celek zápas po viróze proti velkému favoritovi zvládl. „Už ve čtvrtek na tréninku před Libercem nám to začalo odpadávat. Ale chtěli jsme hrát, protože jsme chtěli využít momentum, které jsme měli po domácím utkání se Spartou,“ připomněl ligovou bezgólovou remízu s jasným favoritem.
„Bohužel jsme nedali kádr dohromady. Když vám během čtvrtečního večera vypadne 11 hráčů, je to složité. Kluci dva dny netrénovali. Těch osm zdravých mělo individuální plán,“ líčil ostravský kouč.
„Od neděle jsme se s hráči béčka už chystali na Spartu, vůbec jsme nepřemýšleli, že bychom to odložili. Kdo nemohl, nepřijel. Kdo trochu mohl, absolvoval jeden trénink,“ pokračoval Skuhravý.
Podle jeho názoru se předchozí zdravotní trable podepsaly na pohybu hráčů na trávníku. „O to víc si vítězství vážím,“ vypíchl stratég Baníku.
„Zvládli jsme to se štěstím, ale s obrovskou ochotou a vůlí. Přeju si, aby to byl ten životabudič, který potřebujeme k sebedůvěře,“ doufal Skuhravý, kouč až třináctého týmu ligové tabulky.
Navzdory skvělému výkonu gólmana Budinského nehodlá na rolích obou brankářů nic měnit. V lize tak strůjce středečního vítězství nenastoupí
„Viktor je neuvěřitelný člověk,“ ocenil Skuhravý. „To, jaký servis dělá všem hráčům včetně naší jedničky, je neuvěřitelné. Ta největší odměna, kterou mohl získat, byl dnešní výkon. Jsme rádi, že oba gólmani jsou dobří. V tuhle chvíli je jedničkou Jedlička a Buďa dochytá pohár až do finále," předpověděl trenér.
Zaplatili miliony za domov na moři. Teď pasažéři narychlo hledají ubytování
Americká výletní loď, která podniká cestu kolem světa a své kajuty propagovala jako plovoucí domovy, kde mohou pasažéři trvale žít, přerušila plavbu v Kambodži kvůli stoupajícím nákladům na palivo. Dvě stovky cestujících musely plavidlo opustit a zajistit si ubytování na pevnině. Tito lidé netušili, co s nimi bude dál, napsala ve čtvrtek agentura AP.
Pavel překvapil mladou tváří. Vyznamenal youtubera, kterého zná ze svých cest
Mezi nejpřekvapivější jména letošních vyznamenání bezpochyby patří youtuber Jiří Burýšek. Na svém kanálu nazvaném Jirka vysvětluje věci rozebírá všechno od historie přes vesmír až po internetové podvody, jeho videa sledují statisíce lidí. Petr Pavel mu udělil medaili Za zásluhy. S prezidentem se přitom Burýšek zná – doprovázel ho na loňské cestě do Japonska.
V Hormuzském průlivu u pobřeží Ománu hoří plavidlo, osud posádky je nejasný
V Hormuzském průlivu u pobřeží Ománu hoří plavidlo, uvedla britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO s odvoláním na kapitána další lodi, která oblastí proplouvala. Co se stalo s posádkou, zatím není jasné.
Bojovala do posledních chvil za ohrožené děti. Teď ji ocenil in memoriam prezident
Prezident Petr Pavel při svátečním udělování státních vyznamenání hned několikrát ocenil osobnosti, které se věnují sociální práci. Bylo mezi nimi i ocenění pro ženu, která toho udělala mnoho zejména pro děti v problémových rodinách. Ocenění se ale nedožila, zemřela minulý měsíc.