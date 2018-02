To Chelsea se nachází v odlišné pozici. Ta postoupila ze sví skupiny z druhého místa. Nechala za sebou sice Atlético Madrid, ale o vzájemný zápas pustila před sebe AS Řím. Nijak slavně to s Chelsea nevypadá ani v ligové soutěži, kde se hodně trápí. V FA Cupu sice dvakrát v posledních týdnech uspěli, ale v lize to Contemu a jeho družině příliš nejde. Prohry 0:3 doma s Bournemouthem a na hřišti Watfordu 1:4, to byly velké varovné signály. Krizi a možná i své místo zachránil italský kouč výhrou nad West Bromwichem 3:0. V tabulce Premier League patří Blues čtvrtá příčka o bod před Tottenhamem. Před nimi jsou kromě suverénního Manchesteru City o bod Liverpool a o dva Manchester United.