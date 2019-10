Živě: Sparta - Karviná. Straka chce opět loupit na své domovské Letné

Fortuna:liga dospěla už do dvanáctého kola. Včera program začal na Slovácku, kde domácí přehráli Liberec 3:1. Dnes od 16:30 byly k vidění další tři utkání. Teplice i se dvěma vyloučenými vyhrály v Opavě 1:0. Ostravský Baník díky smršti v první půli rozstřílel Zlín 4:0 a Olomouc si z Příbrami veze bod za bezbrankovou remízu. My se však budeme věnovat duelu od 19:00. V něm totiž přivítá trápící se Sparta na svém stadionu Karvinou. Utkání má sice jasného favorita, ale není vše tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát. Zatímco hosté nemají co ztratit, domácí už musí naplno bodovat.