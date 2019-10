Živě: Mladá Boleslav - Plzeň 0:0. Viktoria hraje na půdě doma stoprocentního týmu

Navíc Mladá Boleslav je na svém hřišti zatím stoprocentní. Zatímco venku to svěřencům trenéra Webera nejde, doma jsou nejlepší v celé lize. Vyhráli všech šest utkání před svými fanoušky, na své půdě zdolali například Spartu nebo Baník. Navíc jim to pálí, střelecky září opět Komličenko, k němu se přidává Mešanovič. Ten si ale zažil minulý týden těžké chvilky, když mohl v nastavení utkání na Slavii srovnat z penalty. Jenže proti svému bývalému celku penaltu zahodil a musel si o sobě přečíst a vyslechnout i nepěkné spekulace, jako že penaltu nedal úmyslně. Dnes bude chtít ukázat, že to byly mylné spekulace a potvrdit to brankou do sítě Plzně.