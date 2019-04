Zpět ale k dnešním zápasům. Obhájce finále z Liverpoolu bude hájit v Portu vedení 2:0 z prvního utkání. My se ale budeme věnovat ryze ostrovnímu souboji, který svedou Manchester City a Tottenham. Dva přední celky Premier League se navíc potkají o víkendu i v ligové soutěži. Čeká se napínavá bitva i vzhledem k výsledku prvního duelu. Favorizované City totiž na novém stadionu Spurs prohrálo 0:1 a doma musí dohánět. Zároveň bude každý inkasovaný gól o to víc bolet. Rozhodně se dnes máme na co těšit. Citizens ve stejné části vypadli o loni. A také to bylo s ligovým soupeřem, tenkrát šlo o Liverpool. Tottenham by si semifinále zahrál poprvé.