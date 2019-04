My se dnes podíváme do třetice na britské ostrovy. Tentokrát se bude hrát na Old Trafford, kde domácí Manchester United přivítá Barcelonu. Red Devils, kteří ve funkci hlavního trenéra potvrdili Ole Gunnara Solskjaera i pro další tři sezony, budou chtít podruhé v řadě zaskočit velkého favorita. V osmifinále se dokázali senzačním způsobem dostat přes Paris St. Germain. Doma s franczouským gigantem prohráli 0:2, penaltou v nastaveném čase ale v Parku Princů ukořistili výhru 3:1, navíc o to cennější, že jim chyběla valná většina hráčů základní sestavy. Nyní navíc měli hráči anglického klubu od posledního utkání devět dní volna.