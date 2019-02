Českým fanouškům ale následně udělali radost fotbalisté Slavie. Ti po domácí remíze 0:0 v belgickém Genku brzy prohrávali, ale ještě do poločasu dokázali srovnat na 1:1, což by jim zaručovalo postup. Druhé půli přišla smršť a nečekaně zvolená sestava kouče Trpišovského přidala ještě do sítě soupeře další tři branky. Po výhře 4:1 si tak zajistili sešívaní postup mezi nejlepších šestnáct celků druhé nejprestižnější evropské soutěže.