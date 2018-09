Zpět ale k Paris St. Germain. Ligová soutěž je pro pařížský klub skvělou rozjezdovou dráhou. Stejně jako dnešní jejich soupeř zvládli Tuchelovi svěřenci vyhrát všech pět svých zápasů při skóre 17:4. A to například v pátečním duelu se St. Etienne hráli bez hvězd Neymara a Mbappého. Oba už skórovali v lize čtyřikrát, tři trefy přidal třetí mušketýr do party Edinson Cavani. Svou formu tak budou chtít přenést i do Ligy mistrů. Postrádat však budou klíčového záložníka Marca Verrattiho, který stejně jako Gigi Buffon pykají za karetní prohřešky z jarní části soutěže. Chybí také krajní obránci Dani Alves a Kurzawa.