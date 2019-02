První půle na Anfieldu je minulostí a ačkoliv jsme neviděli žádnou branku, diváci na stadionu ani u televizních obrazovek se rozhodně nudit nemohou. Oba celky ukázali náznaky svých pověstných ofenzivních kvalit, zatím ale spíše dominuje klidná rozehrávka. Tu se občas snaží dobrým napadáním oba celky vyrušit, ale až na výjimečnou chybu Alissona z toho žádná šance nebyla. Bránu Liverpoolu provětral hlavně vlastní hráč Matip, od kterého se míč odrazil do nic netušícího Alissona. Poté ještě brazilského brankáře protáhla rána Gnabryho. O fous nebezpečnější byli domácí hlavně díky rychlým kombinačním akcím. Tu největší možnost ale spálil Sadio Mané. Do druhé půle se máme na co těšit.