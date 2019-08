Tolik očekávané předkolo Ligy mistrů je tady. Slavia svede bitvu o účast v nejprestižnější evropské soutěži. V cestě sešívaných do milionářské společnosti stojí rumunská Kluž. Dnes čeká Slavii duel na rumunské půdě, za 8 dní poté přivítají soupeře na vlastním hřišti v Edenu. Kluž je v Evropě jako doma, jedná se velmi zkušený tým, který v třetím předkole překvapil favorizovaný Celtic. Fandové i hráči Slavie se již zřejmě viděli na výletě do Glasgow, zvlášť po tom, co Celtic remizoval v Kluži 1:1. Jenže Rumuni na skotské půdě předvedli střelecký koncert a po výhře 4:3 si vybojovali možnost zahrát si proti pražskému celku v posledním předkole.