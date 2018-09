Jablonec se zatím v úvodu sezóny trochu trápí a po osmi kolech má na svém kontě 10 bodů, které mu vynesly 9. místě ve Fortuna:Lize. Minulý týden ovšem odehrál velice solidní utkání v rámci Evropské ligy na půdě Rennes. I přes prohru, kterou utrpěl díky brance v nastaveném čase, se za svůj výkon nemusí stydět a mohl by se od něj odrazit do dalších bojů.

Před vlastními fanoušky má prozatím padesátiprocentní úspěšnost. Ze čtyř duelů dva vyhrál a dva prohrál a v konečném součtu mu patří mu náleží 10. příčka v tabulce domácích mužstev.

Kouč Rada by měl mít navíc k dispozici kompletní kádr, a tak se dá očekávat, že dnes pošle na trávník to nejlepší, co může jeho současný tým nabídnout.