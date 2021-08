CSKA Sofia - Plzeň 1:0. Viktoria po špatném úvodu přidává plyn

6

Tak to je hodně velká komplikace pro Západočechy. Poté, co Chorý nedal velkou šanci, udeřil soupeř. Vion vysunul do vápna Grahama Careyho a irský záložník z docela ostrého úhlu překvapil ranou pod horní tyč. Brankář Hruška asi nemá úplně čisté svědomí.