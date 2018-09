Také Sparta se náramně zvedla poté, co se jejího kormidla ujal Zdeněk Sčasný. Nejprve jako prozatímní trenér, poté již jako trenér stálý minimálně do konce podzimní části sezony. Letenští sice stále možná oplakávají neslavné vypadnutí z předkola Evropské ligy, v lize jim to až na výjimky však šlape. První čtyři zápasy zvládli na výbornou s plným počtem bodů. První zaváhání přišlo doma s Příbramí, kde proti soupeři hrajícím v oslabení ztratili vedení v závěru. Remíza přišla poté i na hřišti Bohemians. Na vítěznou vlnu se poté vrátili výhrou proti poslední Dukle Praha.