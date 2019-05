V Ostravě se Slavia prosadit nedokázala, v neutrálním prostředí by to mohlo být jiné. Utkání se bude hrát na Andrově stadionu v Olomouci. Ten je dostatečně velký, splňuje bezpečností požadavky a je dá se říct mezi oběma lokalitami. Sice Ostravští to mají na Hanou o něco blíž, přesto se Slávisté nemusí bát, že by působili jako hosté. Pražané vyšlou speciální vlaky s fanoušky. Zajímavostí je, že právě na stadionu v Olomouci Baník slavil v roce 2005 výhru v ligovém poháru. Věří, že štěstí mu Andrův stadion přinese i letos.