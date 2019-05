Ligová dominance, finále poháru, čtvrtfinále evropské ligy. To je ve zkratce sezona Slavie pod vedením Jindřicha Trpišovského. Skvělý ročník by sešívaní rádi korunovali další trofejí, kterou navíc mohou obhájit. Po cestě do finále sice hráli výhradně doma, v semifinále ale například smetli rivala ze Sparty. S Baníkem se utkala Slavia před třemi dny v Ostravě a proti urputné defenzívě se prosadit nedokázala. Přesto díky bezbrankové remíza mohla slavit titul. Co za ním stálo, si můžete přečíst v našem článku.