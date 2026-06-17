Zešílel snad? Za bizarním aktem stál temný příběh. Konžané na MS rozčílili diktátora

Letošní rozšíření počtu účastníků fotbalového mistrovství světa přineslo několika týmům návrat po dlouhých letech. Demokratická republika Kongo, která dnes vstoupí do turnaje zápasem proti Portugalsku, hrála na šampionátu jen jednou - v roce 1974. A zanechala za sebou pozoruhodnou stopu.
Konžané hráli na MS v Německu před 52 lety jako reprezentace Zairu. Tak se jejich země v letech 1971 až 1997 jmenovala.
Vládl jí diktátor Mobutu Sese Seko, který patřil mezi průkopníky sportswashingu.
Skrze sport chtěl budovat mezinárodní prestiž země a v říjnu 1974 přivedl do hlavního města Kinshasy boxerský zápas o titul mistra světa v těžké váze mezi Muhammadem Alim a Georgem Foremanem, známý jako „Rumble in the Jungle“.
Ještě předtím mu přišlo vhod, když fotbalisté vyhráli Africký pohár národů a na MS postoupili vůbec jako první mužstvo ze subsaharské Afriky v historii. Celkově byli teprve třetím africkým vyslancem po Egyptu (1934) a Maroku (1970).
Mobutu byl nadšený a fotbalisty pozval na návštěvu do svého paláce. Pro mnoho hráčů to bylo jako setkání s bohem.
„Většina z nás odjížděla s pocitem závratě,“ líčil obránce Mwepu Ilunga v knize „Smrt nebo sláva: Temná historie mistrovství světa“ od autora Jona Spurlinga.
Diktátor nasliboval hráčům domy, auta, tučné odměny i štědrý příspěvek na samotný pobyt v Německu.
Jenže na MS pak s týmem vyslal početnou delegaci a spoustu politicky zainteresovaných osob, mezi kterými se peníze pro hráče poztrácely. Když chtěli fotbalisté někam vyrazit, bylo jim řečeno, že mají zůstat na hotelu.
Navíc se brzy ukázalo, že očekávání Mobutua byla přehnaná a že Konžané zřejmě žádný fotbalový průlom nepředvedou. V prvním utkání svěřenci jugoslávského trenéra Blagojeho Vidiniče podlehli Skotsku 0:2.
Situaci posléze vzali do rukou Mobutuovi úředníci.
Před dalším zápasem právě proti Jugoslávii obvinili trenéra Vidiniče, že krajanům „prozradil herní plán“, a na tiskové konferenci oznámili, že ho drží mimo tým.
Hráčům navíc došla trpělivost a v noci před utkáním údajně diskutovali o tom, zda zápas nebudou bojkotovat.
To se nakonec sice nestalo a také trenér Vidinič usedl na lavičku, ale Konžané schytali od Jugoslávie jednu z nejhorších porážek v dějinách MS.
Už po poločase prohrávali 0:6 a byli v deseti. Rozhořčený obránce Ilunga po jednom z gólů vztekle nakopl rozhodčího, který vytáhl červenou kartu, leč udělil ji mylně jinému Konžanovi.
To jen podtrhlo tragikomickou roli Ilungy na celém turnaji. Jeho nejslavnější moment měl ale teprve přijít.
Jugoslávie zvítězila 9:0 a vyrovnala tím rekordní výsledek Maďarů proti Jižní Koreji z roku 1954. Podobnou porážku jako Konžané zažil od té doby už jen Salvador - na MS 1982 prohrál s Maďary 1:10.
Není divu, že diktátor Mobutu po debaklu od Jugoslávců zuřil.
„Vládní úředníci přišli se vzkazem od něj. Že jsme šmejdi a že jsme zostudili zemi Zair. Velký vůdce říká, že pokud v posledním zápase s Brazílií dostanete více než tři góly, už nikdy neuvidíte Zair ani své rodiny,“ popisoval Ilunga ve Spurlingově knize.
„Ti muži na nás půl hodiny křičeli. Váš vůdce je znechucen! Nepochybovali jsme o tom, že každé slovo myslí vážně,“ dodal.
Na výhrůžky si pak vzpomněl přímo na hřišti, když Konžané v zápase s Brazílií prohrávali 0:2 a obávaný Rivellino si stavěl přímý kop.
Sudí zapískal, Brazilci se ještě dohadovali a Ilunga udělal něco, čím se zapsal do dějin. Vyběhl ze zdi a šokovaným soupeřům odkopl nachystaný balon.
Záběry kuriózního činu obletěly svět a nikdo nechápal.
„Bizarní moment africké ignorance,“ prohlásil anglický komentátor John Motson a i mnozí fotbaloví fanoušci se Afričanům vysmívali, že snad neznají základní pravidla.
Ilunga vše vysvětlil až po letech. Akorát v několika verzích.
V rozhovoru pro BBC prohlásil, že chtěl dostat červenou kartu. „Proč bych se měl na hřišti dál trápit, když ti, co z toho profitují, sedí v klidu na tribuně? Ale rozhodčí byl shovívavý a dal mi jen žlutou,“ komentoval.
Ve zmíněné Spurlingově knize mluvil zase o tom, že jednal v panice. „Za stavu 0:3 bychom byli v obrovských potížích. Myslel jsem, že takhle můžu zdržet nějaký čas,“ vyprávěl s odkazem na výhrůžky od diktátora.
Rozcházejí se i výpovědi Ilungových spoluhráčů, každopádně dodnes jde o nejvýraznější stopu za jedinou účastí Konga na MS.
Od Brazílie nakonec fotbalisté s leopardem na dresu inkasovali ještě jednou, prohráli 0:3 a turnaj zakončili bez bodu se skóre 0:14.
Po návratu do Afriky je nečekal slíbený život v luxusu, naopak mnoho hráčů z tehdejší reprezentace údajně upadlo do chudoby a zapomnění.
„Mnozí žijí jako tuláci,“ říkal Ilunga. „Kdybych to měl všechno zažít znovu, raději bych tvrdě pracoval a stal se farmářem,“ přidal smutně muž, který zemřel v roce 2015 ve věku 66 let.
Dnes v 19 hodin jeho nástupci rozehrají historicky druhý světový šampionát Demokratické republiky Kongo. Ten první byl komický a hororový zároveň.
Tentokrát čekají ve skupině vedle favorizovaných Portugalců ještě týmy Kolumbie a Uzbekistánu.
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